המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג קובע ביום שלישי - השבוע, כי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, תיאלץ להשיב לעתירת חבר הכנסת אביחי בוארון וארגון לביא בתוך 36 שעות ועד ליום חמישי בשעה 12.00 בצהרים, מדוע לא תימנע מכל עיסוק בחקירה בעניינה של הפצ״רית ובדיקת הדלפת סרטון שדה תימן.

אך כפי שראינו לא פעם אחת, היועצת החליטה למשוך את תשובתה ולפני זמן קצר היא בקשה ארכה של 12 שעות מבג"ץ להגיש את תשובתה - עד השעה 22:00 הערב.

חה"כ אביחי בוארון וארגון לביא שהגישו את העתירה מסרו: "על אף החלטת השופט סולברג. שנתן ליועמשי"ת 36 שעות (המון זמן שאפשר לעשות בו המון דברים…), היא החליטה לבקש מבית המשפט ארכה להגיש את תגובתה עד לשעה 22:00 היום. כבר שנים שהיא מצפצפת על הממשלה, לא סופרת את כנסת ישראל ועכשיו גם משפילה את בית המשפט העליון אחרי שהגישה לו הודעה כוזבת ותצהיר שיקרי".

לדברי העותרים: "גלי בהרב מיארה עושה צחוק מכולנו - מכל אזרחי ישראל. במציאות מתוקנת היא הייתה צריכה למנוע את עצמה מהחקירה, לאור ניגוד הענינים החריף בו היא מצויה. היא לא יכולה לנהל חקירה שהיא עצמה אמורה להיחקר בה. נשאר לנו רק לשאול את גלי שאלה פשוטה: מה יש לך להסתיר גלי? האם את גם חלק מקשר השתיקה של הפצרית?".

"האם גם את היית שותפה בטיוח הבדיקה?", תהו העותרים וסיימו: ״מכסה פשעיו לא יצליח ומודה ועוזב ירוחם״.