המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג קובע ביום שלישי - השבוע, כי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, תיאלץ להשיב לעתירת חבר הכנסת אביחי בוארון וארגון לביא בתוך 36 שעות ועד ליום חמישי בשעה 12.00 בצהרים, מדוע לא תימנע מכל עיסוק בחקירה בעניינה של הפצ״רית ובדיקת הדלפת סרטון שדה תימן.
אך כפי שראינו לא פעם אחת, היועצת החליטה למשוך את תשובתה ולפני זמן קצר היא בקשה ארכה של 12 שעות מבג"ץ להגיש את תשובתה - עד השעה 22:00 הערב.
חה"כ אביחי בוארון וארגון לביא שהגישו את העתירה מסרו: "על אף החלטת השופט סולברג. שנתן ליועמשי"ת 36 שעות (המון זמן שאפשר לעשות בו המון דברים…), היא החליטה לבקש מבית המשפט ארכה להגיש את תגובתה עד לשעה 22:00 היום. כבר שנים שהיא מצפצפת על הממשלה, לא סופרת את כנסת ישראל ועכשיו גם משפילה את בית המשפט העליון אחרי שהגישה לו הודעה כוזבת ותצהיר שיקרי".
לדברי העותרים: "גלי בהרב מיארה עושה צחוק מכולנו - מכל אזרחי ישראל. במציאות מתוקנת היא הייתה צריכה למנוע את עצמה מהחקירה, לאור ניגוד הענינים החריף בו היא מצויה. היא לא יכולה לנהל חקירה שהיא עצמה אמורה להיחקר בה. נשאר לנו רק לשאול את גלי שאלה פשוטה: מה יש לך להסתיר גלי? האם את גם חלק מקשר השתיקה של הפצרית?".
"האם גם את היית שותפה בטיוח הבדיקה?", תהו העותרים וסיימו: ״מכסה פשעיו לא יצליח ומודה ועוזב ירוחם״.
כזכור וכפי שדווח אתמול, בהרב מיארה הודיעה שלא תשתתף הבוקר בדיון המיוחד שמכנסים יו"ר ועדת חוץ וביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, ויו"ר ועדת חוק חוקה ומשפט, ח"כ שמחה רוטמן, על ניגודי העניינים בחקירת הפצ"רית.
לדברי היועמ"שית: "לאחרונה התקבל בידי רשויות אכיפת החוק מידע כי גורמים בכירים בפרקליטות הצבאית אחראים על פרסום בתקשורת של חומר חקירה שנאסף בפרשת 'שדה תימן'.
"יובהר - מידע המצביע על מקור הדלף או חשד לעבירות פליליות הנובעות מכך - לא היה בידי רשויות אכיפת החוק קודם לכן".
לדבריה: "סמוך לאחר קבלת המידע, ניתן אישור לקיום חקירה פלילית בהתייחס למכלול העבירות הקשורות במידע שהתקבל. החקירה מנוהלת על-ידי משטרת ישראל ומצויה בעיצומה, והיא מטופלת על-ידי ראשי המערכות - היועצת המשפטית לממשלה, פרקליט המדינה, וראש אגף חקירות ומודיעין במשטרת ישראל. החקירה מקודמת בקצב מהיר על בסיס המלצות ותיעדוף של גורמי החקירה המקצועיים".
באשר להחלטתה להחרים את הדיון בכנסת, טענה: "אחר היוועצות בגורמי החקירה והתביעה, נוכח האמור לעיל, קיום הדיון שבנדון יוביל, בסבירות גבוהה, לשיבוש החקירה ולזיהום ההליך הפלילי, בין במתכוון ובין שלא במתכוון. זאת, בין היתר, נוכח ניסיון העבר".
בסיום המכתב הדגישה: "במצב הדברים האמור גורמי החקירה והתביעה העוסקים בחקירה לא יוכלו לקחת חלק בדיון. הואיל והחקירה בעיצומה לא ניתן למסור פרטים נוספים מעבר לכך".
חה״כ שמחה רוטמן אמר בפתח הדיון: "הדיפסטייט ונציגיו בכנסת החליטו לא להתייצב בדיון ונציגי האופוזיציה לא כאן, כנראה הם חושבים שהדיון לא מעניין ולאזרחי ישראל לא מגיעות תשובות. עצם המכתב שקיבלנו מטעם הייעוץ המשפטי לממשלה מעיד כאלף עדים על ניגודי העניינים ושיבוש החקירה ברגעים אלו ממש.
"נציגת היועמ״שית כותבת מתי נודע לה על הדברים, עדות השקר לבג״ץ כנראה גם היא לא מעניינת. גורמי החקירה בהתנהלותם מזהמים את החקירה. גם ראש אח״מ, למרות שנרשם שיגיע לדיון, ברגע שראה את המכתב, ביטל את הגעתו. בכך שהוא לא התייצב לוועדה, ראש אח״מ בחר להראות שהוא כפוף למי שיכולה לשמש כעדה בחקירה ולא לחוק".
0 תגובות