רעידת אדמה הורגשה בצפון הארץ | מוקד הרעש: קפריסין

תושבים בצפון הארץ דיווח הבוקר (רביעי) על רעידת אדמה שהורגשה בדקות האחרונות בצפון הארץ.

מהמכון הסיסמולוגי האירופי-ים תיכוני (EMSC) נמסר כי מדובר ברעידת אדמה בעוצמה 5.1 ובעומק 14 ק"מ שהכתה באזור פאפוס שבקפריסין.

הרעידה הורגשה בין היתר באזור חיפה ועפולה, אך לפי שעה לא ידוע מה עוצמתה והאם יש חלילה נפגעים.

ממשרד האנרגיה והתשתיות נמסר כי המכון הגאולוגי מעדכן שבשעה 11:31 התרחשה רעידת אדמה בעוצמה של 5.1, מחוץ לגבולות ישראל באזור קפריסין; הרעידה הורגשה בארץ.

לפני כחצי שנה, הורגשו שתי רעידות אדמה בישראל - בהפרש של שבוע בלבד. הרעידה הורגשה אז באזור המרכז וירושלים.

בשני המקרים, מדובר היה ברעידת אדמה שהתרחשה באזור כרתים, והורגשה באזורים רבים בישראל.