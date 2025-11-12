שר הביטחון ישראל כ"ץ, הודיע מוקדם יותר היום (רביעי) כי החליט על סגירת תחנת הרדיו הצבאית 'גלי צה"ל' והוא צפוי להגיש בקרוב הצעת החלטה לאישור הממשלה לסגירת התחנה. השמאל כמובן תקף את המהלך, בין התוקפים היה חבר הכנסת לשעבר יאיר גולן, שבעבר חשב אחרת.

כזכור וכפי שדווח, במשרד הביטחון הודיעו כי בכוונת שר הביטחון להורות על סיום שידורי התחנה עד ל-1 במרץ 2026 ולהקים צוות מקצועי במשרד הביטחון שיוביל את יישום ההחלטה.

צוות היישום יעסוק בכלל ההיבטים הנוגעים לסיום פעילות תחנת גל"צ, ובראשם סיוע לאזרחים עובדי צה"ל המועסקים בתחנה לסיים את העסקתם בהסדרים ראויים, תוך שמירה על זכויותיהם.

באשר לתחנת גלגלצ, אותה כ"ץ החליט שלא לסגור, הודיעו בלשכתו כי: "צוות היישום יעסוק בשימור פעילותה של תחנת גלגלצ, תוך שמירה על צביונה ואופייה - לרבות חיזוק העלאת המודעות לזהירות בדרכים, בהתאם לייעודה המקורי".

יאיר גולן צייץ ברשתות החברתיות שלו וכתב: "נתניהו מנסה להשתיק ערוצי תקשורת שמדברים על ועדת חקירה ממלכתית ועל הכסף מקטאר - ולכן רוצה לסגור את גל״צ. אנחנו נעמוד לצד עיתונאות חופשית, שומרת סף וחוקרת. ולעיתונאים המצוינים של גל״צ - אל תכתבו קורות חיים, אם יסגרו את התחנה - אנחנו נפתח אותה בשבוע הראשון שלנו בממשלה".

אך הגולשים לא נותרו חייבים והזכירו לגולן את מה שצייץ בעבר כאשר טען כי יש לסגור את התחנה הצבאית.

בתאריך ה-17 למאי כתב גולן: "הבעיה עם גל״צ אינה הטייתה הפוליטית, אלא שצה״ל אמור לעסוק בשמירה על ביטחון ישראל, לא בשידור ברדיו לציבור הרחב. אולי פעם היה מקום לתחנה צבאית שתפנה לחיילים, אבל מכיוון שזה לא המצב היום, ניתן וכדאי לסגור את גל״צ. את הכסף נשקיע בשיפור השידור הציבורי, ונוציא את צה״ל מהוויכוח הפוליטי".