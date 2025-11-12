ראש עיריית ירושלים משה ליאון וראש עיריית תל אביב-יפו, רון חולדאי, פנו לשרת התחבורה והבטיחות בדרכים, מירי רגב, לשר המשפטים, יריב לוין ולשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, בבקשה לקיים פיילוט שבמסגרתו תינתן לרשויות המקומיות, הסמכות לאכוף עבירות של חסימת צמתים על ידי כלי רכב.

ראשי הערים כתבו במכתב המשותף: "חסימת צמתים, על ידי כלי רכב, הנכנסים לצומת שאינו פנוי, היא תופעה נפוצה ומסוכנת במיוחד בכבישים עירוניים, ובפרט במרכזי המטרופולינים הגדולים בישראל כגון תל אביב וירושלים. היא מתרחשת כשנהגים נכנסים לצומת שאין ביכולתם לחצות אותו ולהמשיך בנסיעתם ללא הפרעה".

"בנסיבות אלה", כתבו עוד שני ראשי הערים הגדולות במדינה: "הנהגים חוסמים את התנועה מכל הכיוונים בצומת. ההשלכות של התופעה מרחיקות לכת וכוללות קריסה של מערך התנועה לצד בעיות בטיחות קשות בדגש על משתמשי הדרך הפגיעים ביותר ובפרט הולכי רגל."

עוד צוין במכתב כי התופעה גורמת לשורה של נזקים חמורים ובהם סכנה בטיחותית ממשית, הפרעה דרמטית לתנועת רכבי חירום, הפחתת קיבולת, הפרעות תנועה וזליגת פקקים, פגיעה מהותית בשירות התחבורה הציבורית ופגיעה משמעותית בתרבות הנהיגה, המשילות והסדר הציבורי.

בפנייתם הדגישו ליאון וחולדאי כי האיסור על כניסה לצומת חסום קבוע בתקנה 65 לתקנות התעבורה, אך כיום "הסמכות לאכוף עבירות של חסימת צומת נתונה בידי משטרת ישראל בלבד."

המלצת ראשי הערים ובקשתם: "אנו ממליצים להרחיב סמכות אכיפה בגין עבירת חסימה של צומת לפקחי העירייה שיהיו מוסמכים לרשום דוח מסוג ברירת משפט (עבירת קנס), לעבירות אלה, בנוסף לסמכותה של המשטרה, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים בלבד."

"בדרך זו" ציינו ראשי הערים, "היקף האכיפה יעלה דרמטית, בלא שהאכיפה עצמה תוסיף או תגרום לסיכון ולהפרעה לתנועה ותוך יצירת הרתעה משמעותית על משתמשי הדרך."

בהמשך כתבו ראשי הערים: "אין לנו ספק שהאצלת סמכויות זו תאפשר לרשויות למגר את התופעה באופן מוחלט בתוך שנה...אגפי הפיקוח העירוניים בירושלים ובתל אביב-יפו מסוגלים בתוך שנה לפרוס מצלמות עם טכנולוגיה שנוסתה בהצלחה בפיילוט ייעודי... בשלב הראשות מוצע לפעול בדרך של מתן אזהרה והסברה לציבור הנהגים... ובהמשך, לאחר תקופת מעבר, ניכרת, יוטלו קנסות לכל העוברים על החוק."

עוד הם כתבו: "יהיה זה ראוי, בנסיבות הקיימות לאפשר למשטרת ישראל להתפנות לתפקידים החשובים ולתגרים הניצבים בפניה, ולאפשר לרשויות לטפל בעבירות אלה בדרך עצמאית ויעילה. אנו מאמינים כי הדרך הטובה ביותר לשרש תופעה פסולה זו ולשפר משמעותית את התחבורה בישראל היא, כאמור, על ידי מתן סמכות לרשויות המקומיות לאכיפה בגין עבירה זו. מדובר במהלך ש בשורה חשובה לציבור בישראל", סיכמו ליאון וחולדאי.

כאמור, הצעד המוצע יצמצם את היקף התופעה, ישפר את זרימת התנועה והבטיחות, ויאפשר לשוטרי משטרת ישראל להתמקד במשימותיהם הרבות והחיוניות.

יצוין, כי פנייתם של ראשי הערים הועברה גם ליו"ר ועדת הכלכלה של הכנסת, ח"כ דוד ביטן, למנכ"לי משרדי התחבורה, המשפטים והביטחון הלאומי, למפכ"ל המשטרה ולראשי אגף התנועה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.