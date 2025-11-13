הסערה שמטלטלת את המשטרה: לא עברו בקושי 24 שעות מאז תחילת חקירת הפרשה המטלטלת במשטרה - בה נחקר קצין בדרגת ניצב האחראי על חקירת רגישות בארגון, וכעת מתפרסם כי זוהי חקירה שעוד ידובר בה רבות - כך לדברי גורמים במשטרה.

על הפרסום בווינט, החשד המרכזי נגד הניצב הוא כי החליט להתערב בחקירה בניסיון להשפיע אליה - למרות שהיה מצוי בניגוד עניינים. גורם בכיר המעורב בפרטי המקרה הוסיף וטען כי ישנו חשד לפיו הניצב התערב לטובת חברו איש עסקים המקורב אליו, במסגרת חקירת פרשה רגישה.

אמש לאחר שנחקר במשך יותר משבע שעות, שוחרר הבכיר סמוך לחצות - תוך איסור גורף על יצירת קשר עם המעורבים בפרשה, ואף הורחק מתפקידו למשך 9 ימים.

השר לביטחון לאומי איתמר בן נגביר יצא נגד החלטת המפכ"ל וטען כי הוא מתנגד למילוי מ"מ לתפקידו של הניצב הבכיר. במהלך שיחה שקיים בן גביר עם אשתו של הניצב אמר האחרון כי "חזקת החפות עומדת לו".

נזכיר כי אמש דיווחנו כי מדובר במקרה רגיש הנחקר על ידי צוות חשיפה במחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה. המחלקה היא שחשפה הערב את הפרשה בפומבי. צו איסור פרסום גורף הוטל על החקירה.

על פי החשד, הקצין התערב בנושא בו היה מצוי בניגוד עניינים, מבלי שדיווח על כך ואף פעל, בדרכים שונות, להשפיע על אופן הטיפול בנושא במסגרת יחידתו.

כאמור הוא נלקח לחקירה ובסיומה הוא צפוי להשתחרר לביתו. גורמים שונים במשטרה המעורים בפרטים חתמו על שותפות סוד במסגרת החקירה.

בינתיים מפכ"ל המשטרה דני לוי החליט למנות את ראש יאח"ה תת-ניצב אלי מקמל לממלא מקום של הנציב הנחקר בפרשה המסעירה.

נדגיש כי מדובר ברעידת אדמה של ממש במשטרת ישראל ובמערכת שלטון החוק - בתקופה שהיא גם ככה סוערת במיוחד בשל פרשת הפצ"רית. הניצב הנחקר הוא אחראי במשטרה על חקירות רגישות.

החשד נגד הקצין הבכיר עלה, לפי הדיווח ב-N12, במסגרת חקירה גדולה אחרת שנערכה לאחרונה. אז התברר כי הקצין סייע למקורב.