בלב השכונה השמורה בישראל, בלשי משטרה חשפו דירת סמים בתוך מאה שערים. החקירה הפכה היום (חמישי) לגלויה, ונעצרה חשודה בעבירות הקשורות - החזקה וסחר.

במהלך פעילות הבלשים ביצעו תצפית ואספו ראיות בעניינה של החשודה, לרבות מעצרם של מספר מעורבים ('לקוחות') ואת מעצרה 'בשעת מעשה' במהלך מכירת סם הבוקר, כאמור.

לאחר מעצרה על ידי צוות הבילוש, הובלה החשודה לחיפוש בביתה בשכונה החרדית, על אף שניסתה להכחיש כי מתגוררת במקום וזאת למרות שלאורך זמן פעלה לעיני הבלשים ממקום זה, ולמרות שמפתחות הדירה נמצאו ברכבה.

במהלך החיפוש, נתפסו מוצגים רבים המחזקים את החשד לעבירות סחר והחזקת סמים, לרבות מסמכים המעידים כי אכן מדובר במקום מגוריה, ורכבה של החשודה בו עשתה שימוש לפעילות הפלילית, נתפס על ידי המשטרה.

בדירה איתרו הבלשים סמים וחומרים חשודים כסם, שחלקם הוטמנו בעוגיות 'אוראו', עוגיות בית וחטיפי 'במבה' המכילים על פי החשד סם ועוד. יחד עם אלו, נתפס ברשות החשודה כסף רב, חלקו במטבע זר.

החשודה שנעצרה, הועברה לחקירה, ובהמשך תובא בפני בימ"ש לטובת הארכת מעצרה.