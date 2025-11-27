כיכר השבת
נתפסו בשעת מעשה

מאה שערים: כוחות פשטו על דירת סמים, ותפסו חומרים בחפיסות 'אוראו' ובמבה'

בלשי המשטרה הירושלמית חשפו בלב השכונה החרדית 'מאה שערים'- דירת מגורים המשמשת כמחסן לחומרים מסוכנים למטרת סחר | חשודה במעשה נעצרה לחקירה ובחיפוש שנערך במקום, אותרו חומרים חשודים בעוגיות 'אוראו' וחטיפי 'במבה' (משטרה)

בלב השכונה השמורה בישראל, בלשי משטרה חשפו דירת סמים בתוך מאה שערים. החקירה הפכה היום (חמישי) לגלויה, ונעצרה חשודה בעבירות הקשורות - החזקה וסחר.

במהלך פעילות הבלשים ביצעו תצפית ואספו ראיות בעניינה של החשודה, לרבות מעצרם של מספר מעורבים ('לקוחות') ואת מעצרה 'בשעת מעשה' במהלך מכירת סם הבוקר, כאמור.

לאחר מעצרה על ידי צוות הבילוש, הובלה החשודה לחיפוש בביתה בשכונה החרדית, על אף שניסתה להכחיש כי מתגוררת במקום וזאת למרות שלאורך זמן פעלה לעיני הבלשים ממקום זה, ולמרות שמפתחות הדירה נמצאו ברכבה.

במהלך החיפוש, נתפסו מוצגים רבים המחזקים את החשד לעבירות סחר והחזקת סמים, לרבות מסמכים המעידים כי אכן מדובר במקום מגוריה, ורכבה של החשודה בו עשתה שימוש לפעילות הפלילית, נתפס על ידי המשטרה.

בדירה איתרו הבלשים סמים וחומרים חשודים כסם, שחלקם הוטמנו בעוגיות 'אוראו', עוגיות בית וחטיפי 'במבה' המכילים על פי החשד סם ועוד. יחד עם אלו, נתפס ברשות החשודה כסף רב, חלקו במטבע זר.

החשודה שנעצרה, הועברה לחקירה, ובהמשך תובא בפני בימ"ש לטובת הארכת מעצרה.

הפשיטה במאה שערים (צילום: משטרת ישראל )
הפשיטה במאה שערים (צילום: משטרת ישראל )

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (59%)

לא (41%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר