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הקיץ כבר כאן: עלייה בטמפרטורות ואזהרת עומס חום חריג | התחזית המלאה

תחזית מזג האוויר: היום ומחר ללא שינוי ניכר, מגמת ירידה קלה בטמפרטורות תחל רק לקראת סוף השבוע • כל הפרטים והטמפרטורות ברחבי הארץ (מזג האוויר)

כיכר השבת
נפילת טיל איראני, אתמול (צילום: חיים גולדברג/Flash90)

היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.

השירות המטאורולוגי פרסם הבוקר 'אזהרה כתומה' על עומס חום בעמק בית שאן, בבקעת כנרות, בבקעת הירדן, בדרום מדבר יהודה וים המלח ובצפון הערבה 

על פי התחזית, מחר יום רביעי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר וללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

ביום חמישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר וללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

ביום שישי, מעונן חלקית עד בהיר עם ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-28

תל אביב: 22-28

באר שבע: 20-33

חיפה: 20-26

טבריה: 20-33

צפת: 18-29

אילת: 27-40

מזג האווירהתחזית

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