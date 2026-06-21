התחזית: רגיל לעונה, לצד אזהרה חמורה מפני עומסי חום כבדים

מזג האוויר היום (ראשון) יהיה בהיר עד מעונן חלקית , לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה. הלילה: מעונן חלקית.
השירות המטאורולוגי פרסם הבוקר 'אזהרה כתומה' על עומס חום בבקעת כנרות, בבקעת הירדן, בצפון מדבר יהודה וים המלח ובדרום מדבר יהודה וים המלח
על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
ביום שלישי, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. ביום רביעי, מעונן חלקית עד בהיר. תחול עליה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 18-28
תל אביב: 24-28
באר שבע: 20-32
חיפה: 23-28
טבריה: 22-34
צפת: 17-27
אילת: 25-37
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