כיכר השבת
מזג האוויר

התחזית: רגיל לעונה, לצד אזהרה חמורה מפני עומסי חום כבדים

מזג האוויר היום יהיה בהיר עד מעונן חלקית, אך בשירות המטאורולוגי מזהירים מפני עומסי חום חריגים בבקעת הירדן, ים המלח והכנרת | מחר: ירידה קלה בטמפרטורות, ברביעי המגמה מתהפכת (מזג האוויר)

כיכר השבת
רמת הגולן בסוף השבוע (צילום: מיכאל גלעדי/Flash90)

היום (ראשון) יהיה בהיר עד מעונן חלקית , לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה. הלילה: מעונן חלקית.

השירות המטאורולוגי פרסם הבוקר 'אזהרה כתומה' על עומס חום בבקעת כנרות, בבקעת הירדן, בצפון מדבר יהודה וים המלח ובדרום מדבר יהודה וים המלח

על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

ביום שלישי, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. ביום רביעי, מעונן חלקית עד בהיר. תחול עליה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-28

תל אביב: 24-28

באר שבע: 20-32

חיפה: 23-28

טבריה: 22-34

צפת: 17-27

אילת: 25-37

מזג האווירהתחזית

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר