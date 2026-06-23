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מזג האוויר

התחזית: נושמים לרווחה ברוב הארץ, עומס חום כבד בעמקים ובבקעה

היום ומחר יעשה בהיר לאחר בוקר מעונן, כאשר מחר תורגש עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ • באזורי המזרח והדרום מזהירים מפני עומס חום קיצוני • ביום חמישי: המגמה תתהפך ותחול ירידה קלה (מזג האוויר)

קיסריה ( צילום: יוסי אלוני/Flash90)

היום (שלישי) יהיה היום: מעונן חלקית בבוקר ויעשה בהיר. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שיהיו רגילות לעונה. הלילה: מעונן חלקית.

'השירות המטאורולוגי' פרסם 'אזהרה צהובה' על עומס חום בעמק בית שאן, בבקעת כנרות, בצפון מדבר יהודה וים המלח, בדרום מדבר יהודה וים המלח ובערבה.

כמו כן, פורסמה אזהרה כתומה על עומס חום בבקעת הירדן .

על פי התחזית, מחר יום רביעי, יהיה מעונן חלקית בבוקר ויעשה בהיר. תחול עליה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

ביום חמישי, מעונן חלקית בבוקר ויעשה בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-28

תל אביב: 24-28

באר שבע: 20-32

חיפה: 23-28

טבריה: 22-34

צפת: 17-27

אילת: 25-37

מזג האווירהתחזית

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