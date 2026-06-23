התחזית: נושמים לרווחה ברוב הארץ, עומס חום כבד בעמקים ובבקעה

מזג האוויר היום (שלישי) יהיה היום: מעונן חלקית בבוקר ויעשה בהיר. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שיהיו רגילות לעונה. הלילה: מעונן חלקית.

'השירות המטאורולוגי' פרסם 'אזהרה צהובה' על עומס חום בעמק בית שאן, בבקעת כנרות, בצפון מדבר יהודה וים המלח, בדרום מדבר יהודה וים המלח ובערבה.

כמו כן, פורסמה אזהרה כתומה על עומס חום בבקעת הירדן .

על פי התחזית, מחר יום רביעי, יהיה מעונן חלקית בבוקר ויעשה בהיר. תחול עליה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

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ביום חמישי, מעונן חלקית בבוקר ויעשה בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-28

תל אביב: 24-28

באר שבע: 20-32

חיפה: 23-28

טבריה: 22-34

צפת: 17-27

אילת: 25-37