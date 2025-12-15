נר החרס מתקופת החשמונאים שנחשף בקבר שמואל הנביא ( צילום: דוברות מתפ"ש )

ממצאים מרגשים נחשפו באתר נבי סמואל, עם הדלקת נר ראשון של חנוכה.

במהלך עבודות ארכיאולוגיות שערכה יחידת קמ״ט ארכיאולוגיה במנהל האזרחי באתר "נבי סמואל" הממוקם בצפון-מערב ירושלים, נחשפה עדות נדירה לחיים היהודיים באזור לפני כ-2,000 שנה. הממצא המרכזי הוא נר חרס מהתקופה החשמונאית, המשמש כעדות חיה לרציפות קיומו של היישוב היהודי באזור ירושלים. לצד נר החרס, שאורו מסמל את רוח החג, התגלה ממצא מפתיע נוסף: כלי כתיבה מתקופת בית שני וימי החשמונאים, ששימש לכתיבה על לוחות שעווה. חשיפת הכלים הללו מעשירה את הידע ההיסטורי הקיים על נוכחותו של העם היהודי באזור בימי בית השני.

חרטים לכתיבה על שעווה שנמצאו בחפירה באזור קבר שמואל הנביא ( צילום: דוברות מתפ"ש )

אתר נבי סמואל עצמו הוא אחד האתרים ההיסטוריים החשובים באזור. הוא מתנשא לגובה של כ-885 מטר מעל פני הים ומיקומו האסטרטגי העניק לו שליטה טבעית על דרכי הגישה לעיר הבירה. האתר משקף רצף ארוך של פעילות יישובית, פולחנית וצבאית, ובין שרידיו יסודות מבצר צלבני ומבנה המסגד ובו ציון קבר שמואל הנביא.

בנימין הר-אבן, קמ״ט ארכיאולוגיה במנהל האזרחי, הדגיש את חשיבות הגילוי, במיוחד בעיתוי חג החנוכה, "חג שמסמל את עמידתו של העם היהודי בארצו". לדבריו, גילוי הממצאים מימי החשמונאים מחזק את הקשר ההיסטורי והתרבותי של העם היהודי לארצו וממחיש את שורשיו העמוקים בארץ ישראל.

הגילוי החדש בנבי סמואל מצטרף לשורה ארוכה של גילויים ארכיאולוגיים נוספים שנועדו לשמר את ההיסטוריה המקומית לדורות הבאים.