כיכר השבת
'אור חדש'

תגלית נדירה: נר חרס חשמונאי בן 2,000 שנה וכלי כתיבה נדירים נחשפו ליד ירושלים

ממצאים מרגשים נחשפו באתר קבר שמואל הנביא עם הדלקת נר ראשון של חנוכה | נר חרס חשמונאי בן 2,000 שנה וכלי כתיבה נדיר מתקופת בית שני מאירים מחדש את ההיסטוריה באזור ירושלים | 'אורו של עולם' (חדשות בארץ)

נר החרס מתקופת החשמונאים שנחשף בקבר שמואל הנביא (צילום: דוברות מתפ"ש)

ממצאים מרגשים נחשפו באתר נבי סמואל, עם הדלקת נר ראשון של חנוכה.

במהלך עבודות ארכיאולוגיות שערכה יחידת קמ״ט ארכיאולוגיה במנהל האזרחי באתר "נבי סמואל" הממוקם בצפון-מערב ירושלים, נחשפה עדות נדירה לחיים היהודיים באזור לפני כ-2,000 שנה. הממצא המרכזי הוא נר חרס מהתקופה החשמונאית, המשמש כעדות חיה לרציפות קיומו של היישוב היהודי באזור ירושלים.

לצד נר החרס, שאורו מסמל את רוח החג, התגלה ממצא מפתיע נוסף: כלי כתיבה מתקופת בית שני וימי החשמונאים, ששימש לכתיבה על לוחות שעווה. חשיפת הכלים הללו מעשירה את הידע ההיסטורי הקיים על נוכחותו של העם היהודי באזור בימי בית השני.

חרטים לכתיבה על שעווה שנמצאו בחפירה באזור קבר שמואל הנביא (צילום: דוברות מתפ"ש)

אתר נבי סמואל עצמו הוא אחד האתרים ההיסטוריים החשובים באזור. הוא מתנשא לגובה של כ-885 מטר מעל פני הים ומיקומו האסטרטגי העניק לו שליטה טבעית על דרכי הגישה לעיר הבירה. האתר משקף רצף ארוך של פעילות יישובית, פולחנית וצבאית, ובין שרידיו יסודות מבצר צלבני ומבנה המסגד ובו ציון קבר שמואל הנביא.

בנימין הר-אבן, קמ״ט ארכיאולוגיה במנהל האזרחי, הדגיש את חשיבות הגילוי, במיוחד בעיתוי חג החנוכה, "חג שמסמל את עמידתו של העם היהודי בארצו". לדבריו, גילוי הממצאים מימי החשמונאים מחזק את הקשר ההיסטורי והתרבותי של העם היהודי לארצו וממחיש את שורשיו העמוקים בארץ ישראל.

הגילוי החדש בנבי סמואל מצטרף לשורה ארוכה של גילויים ארכיאולוגיים נוספים שנועדו לשמר את ההיסטוריה המקומית לדורות הבאים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר