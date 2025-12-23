כיכר השבת
דרמה באלעד: בית הדין לעבודה הוציא צו מניעה נגד השביתה בעירייה 

בית הדין הוציא הערב צו מניעה נגד השביתה בעיריית אלעד, עליה הכריז מוקדם יותר יו"ר ועד העובדים | בהחלטת בית המשפט נקבע כי השביתה אינה חוקית, מאחר שלא חלפו 15 ימים הנדרשים על פי חוק |ראש העיר בירך על החלטת בית המשפט ואמר: "אני שמח שבית המשפט הציב תמרור אדום בפני ההתנהלות הפסולה והבלתי חוקית של הוועד" (בארץ)

(צילום: ערוץ "Elad Drone" ביוטיוב)

פרסום ראשון: בית הדין האזורי לעבודה הוציא הערב (שלישי) צו מניעה נגד השביתה בעיריית אלעד, עליה הכריז מוקדם יותר יו"ר ועד העובדים תומר כהן. בהחלטת בית המשפט נקבע כי השביתה אינה חוקית, מאחר שלא חלפו 15 ימים הנדרשים על פי חוק לצורך הידברות ומשא ומתן לפני נקיטת צעדים ארגוניים.

במהלך היום פרסמו עשרות מעובדי העירייה מכתב פומבי שבו הם מתנערים מצעדיו של יו"ר הוועד, וטוענים כי מדובר בהתנהלות פסולה הפוגעת בראש ובראשונה בעובדים עצמם. במכתב ציינו העובדים כי מזה כשנתיים, תחת הנהגת ראש העיר יהודה בוטבול, הם זוכים ליחס מכבד ואוזן קשובה מצד ההנהלה.

בעקבות פניות רבות מהציבור, פרסמה העירייה הודעה רשמית ובה הדגישה כי אינה "נלחמת בעובדים", אלא פועלת על פי דין ומתוך כבוד הדדי.

בהודעת העירייה נכתב: "הנהלת עיריית אלעד רואה בעובדיה שותפים לדרך, ומנהלת מערכת יחסים של כבוד והקשבה. עם זאת, אנו מחויבים להתנהלות תקינה ומקצועית, הכוללת עמידה ביעדים ותכניות עבודה, כדי להבטיח שירות טוב יותר לתושבי העיר".

העירייה גם הכחישה בתוקף את הטענות האחרונות בנוגע למצלמות האבטחה, שלכאורה הוצבו מול שירותי נשים: "מדובר בטענה שקרית מיסודה. המצלמות הותקנו על ידי ההנהלה הקודמת מטעמי ביטחון בלבד, ואינן פונות כלל לכיוון דלתות השירותים".

המכתב ליו"ר ועד העובדים

ראש העיר יהודה בוטבול בירך על החלטת בית המשפט ואמר: "אני שמח שבית המשפט הציב תמרור אדום בפני ההתנהלות הפסולה והבלתי חוקית של הוועד. אנו נמשיך לפעול מתוך אחריות, שקיפות וכבוד הדדי – למען העובדים ולמען תושבי העיר".

