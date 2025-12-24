הדיון במשפט נתניהו הופסק למשך חצי שעה | זו הסיבה החריגה

הדיון הבוקר (רביעי) במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הופסק למשך כמחצית השעה, והשופטים יצאו מחוץ לאולם.

הסיבה להפסקה החריגה היא עימות שפרץ בין פרקליטו של נתניהו, עו"ד עמית חדד, לשופטים.

העימות החל כשאר התנהל דיון משפטי, בין צוות התביעה לצוות ההגנה במשפט, באשר לאפשרות לשאול את ראש הממשלה נתניהו שאלה על החקירות של ניר חפץ במשטרה.

השופטת רבקה פרידמן פלדמן, ביקשה מהתובעת להפנות אותה לחומר החקירה המדובר, כדי שתוכל לעיין בו.

בשלב זה, עו"ד חדד שאל: "מה זה רלוונטי?".

התובעת השיב לו כי השופטת ביקשה ממני. "אתה שואל אוית מה זה רלוונטי?".

עו"ד חדד, שב ושאל את בית המשפט "מה זה רלוונטי?".

והשופטת השיבה לו: "אני מבקשת לעיין במסמך - ואתה שואל אותי מה זה רלוונטי? אתה מתבלבל, זה היפוך יוצרות וזו לא הפעם הראשונה השבוע".

בתגובה, עו"ד חדד הרים מעט את קולו ואמר: "זה לא מקובל עליי! יש גבול. תיקחו הפסקה אם אתם רוצים".

לאחר מכן, השופטים יצאו מהאולם והדיון הופסק.

כעבור כמחצית השעה, השופטים חזרו לאולם והדיון התחדש, לאחר שעו"ד חדד הוזהר והתנצל בפני ראש ההרכב השופטת רבקה פרידמן פלדמן.

הושפטת אמרה עם חזרתה לאולם כי "מובהר כי לבאי הכוח של הצדדים אין זכות להתנגד לשאלות בית המשפט וככל שיוסיפו לא יהיה מנוס לרבות הוצאות אישיות".

עו"ד חדד השיב: "אני מבקש להתנצל, מגיעה התנצלות אישית לגברתי".