גשמי הברכה שוטפים את הארץ | בכמה עלה מפלס הכנרת?

חוף סוסיתא בכנרת, בגשם המבורך ( צילום: אייל מולגן, איגוד ערים כינרת )

גשמי הברכה נמשכים הבוקר (שני) בכל רחבי הארץ ולאחר ההיחלשות של הגשמים אתמול במהלך היום, הלילה החל הגל השני של המערכת ולקראת בוקר הגשמים התעצמו ופקדו בעיקר את דרום גוש דן, השרון והרי המרכז.

בשירות המטאורולוגי מציינים כי באזור ראשון לציון ירדו הבוקר בתוך שעה כ-20-25 מ"מ גשם, מה שגרם להצטברות מים על הכבישים באזור. תיעדתם את הסופה? שלחו אלינו ל'מייל האדום' עוד הם מעדכנים כי קו חזית מתהווה הבוקר מול חופינו וגם לאחריו יש עוד עננות רבה ומפותחת בים שתחלוף בעיקר במרכז הארץ ודרומה בהמשך היום. לכן יתכנו הצפות בשעות הקרובות בעיקר במישור החוף המרכזי והדרומי ובשפלה. ניר ברקת בהתקפה נגד חדשות 12: "יחטפו ממני את התביעה הגדולה בהיסטוריה" בני סולומון | 28.12.25 "תמונת הניצחון" | שורדי השבי מתן צנגאוקר ואילנה גריצ'ווסקי התארסו יאיר טוקר | 07:10 לצד הגשמים הרבים, הרוחות יתחזקו וצפויים משבים של 80 עד 100 קמ"ש. בערב הגשמים יתמעטו בצפון הארץ ומרכזה ויתמקדו בעיקר בדרום לקראת הפוגה שתחל מחר ותסתיים ביום חמישי לפנות בוקר. חסימות כבישים בתוך כך, כביש 90 מצומת דרגות לכיכר המלונות נפתח לתנועה בשני הכיוונים. המשטרה מבקשת מציבור הנהגים לנהוג בזהירות ובהתאם לתנאי מזג האוויר והדרך. נכון לשעה זו חסומים לתנועה: כביש 2499 - נתיב הגישה למושב נאות הכיכר

כביש 234 - לשני הכיוונים בגשר צאלים

כביש 227 - לשני הכיוונים במעלה העקבים

כביש 4 לדרום - נחסמו שני נתיבים מתוך שלושה במחלף חולון

ומה קורה בכנרת?

על פי מדידות רשות המים הבוקר, מפלס הכינרת עלה ב-2 ס"מ ביממה האחרונה, ועומד על 213.395-.

המפלס נמוך עדיין ב-0.395 מטרים מהקו האדום התחתון, וחסרים 4.595 מטרים(!) לקו האדום העליון.

ברשות המים מציינים כי "עוד הרבה גשם ומשקעים דרושים למלא את החסר באגם הלאומי".

העומס ברחוב ז'בוטינסקי בבני ברק, הבוקר ( צילום: דוברות המשטרה )

בבני ברק, עדכנה המשטרה כי בעקבות הגשמים קיימת תקלת רמזורים בצומת הרחובות ז'בוטינסקי - אבוחצירא - סוקולוב בעיר.

כוחות המשטרה במקום מכווינים את התנועה. במקום קיימים עומסי תנועה, ציבור הנהגים מתבקש להתאזר בסבלנות. מומלץ לנסוע בדרכים חלופיות.

קריסת העץ על הרכב בהרצליה ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

ברחוב העצמאות בהרצליה עץ קרס על רכב. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהגיעו למקום ביצעו בדיקות רפואיות לנהג הרכב שלא נזקק להמשך טיפול בבית החולים.

חובש בכיר במד"א ניר קיסר, סיפר: "הגענו למקום וראינו את הרכב במרכז הכביש ואת העץ על הרכב. נהג הרכב התהלך בסמוך וסיפר לנו שבמהלך נסיעה העץ קרס על הרכב. האירוע נגמר בנס ונהג הרכב לא נפצע ולא נזקק לטיפול ופינוי".

