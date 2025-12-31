כיכר השבת
בג"ץ הקפיא את חקירת מבקר המדינה על מחדלי הטבח בשבעה באוקטובר

שופטי בג"ץ דפנה ברק-ארז, דוד מינץ ואלכס שטיין הקפיאו את עבודת מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, על דוחות מחדל טבח שמחת תורה ב-7 באוקטובר. השופטים הוציאו צו ביניים שמורה למבקר המדינה להימנע מהמשך הליכי הביקורת בהם החל (חדשות)

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

שופטי בג"ץ הקפיאו הבוקר (רביעי) את עבודת מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, על דוחות מחדל ב-7 באוקטובר.

השופטים, דפנה ברק-ארז, דוד מינץ ואלכס שטיין, הוציאו צו ביניים שמורה למבקר המדינה להימנע מהמשך הליכי הביקורת בהם החל. "ניתן בזאת צו ביניים לפיו המשיב 1 (המבקר. ק"א) יימנע מהמשך ביצועם של הליכי ביקורת בסעיפים שפורטו לעיל".

בין הסעיפים שפורטו בדיון ולגביהם אוסרים שופטי בג"ץ על המבקר לעסוק בהם, ניתן למנות את אירועי שבעה באוקטובר ברמת הדרג המדיני, צה"ל והשב"כ. כמו כן, נאסר עליו לבדוק את מסיבת הנובה, את הגנת ערי הדרום והגנת הגבול ברצועת עזה.

בנוסף, נאסר עליו לבדוק את תהליכי העבודה בקהילת המודיעין ובדרג המדיני לפני המלחמה, וכן את החללים האזרחים וההסברה הממשלתית מול דעת הקהל הבינלאומית.

השופטים אף אסרו בצו על מבקר המדינה לזמן אנשים לתת גרסה או מסמכים. "בכלל זה, מבלי למצות, המשיב 1 יימנע מזימון אנשים לצורך מסירת גרסה, פרטים או מסמכים, וכן ממתן פומבי לכל טיוטה או דו"ח שגובשו בסעיפים האמורים".

השופטים אף דורשים ממבקר המדינה להסביר, "מדוע לא יימנע מביצוע הליכי ביקורת הנוגעים לאירועי השבעה באוקטובר ולמלחמה בנושאים של מדיניות ואסטרטגיה, או בנושאים שמצריכים בירור עובדתי-חקירתי רחב יריעה".

עוד הם דורשים הסבר, "מדוע לא יקיים את הליכי הביקורת שבמסגרת סמכותו, אשר נוגעים למי שחשופים לאפשרות של קביעת אחריות אישית, במתכונת השומרת על מלוא זכויותיהם הדיוניות לאורך שלבי ההליך".

הסנגוריה הצבאית, שמייצגת רבים מהקצינים שמעורבים במחדל 7/10, מסרה בתגובה כי "החלטה זו משקפת את החשיבות שמייחס בית המשפט לצורך בבחינה זהירה ומאוזנת של הסוגייה, תוך שמירה על זכויותיהם של משרתי צה״ל ועל עקרונות ההליך ההוגן.

"במהלך הדיון השופטים דנו ממושכות בשאלת סמכותו של מבקר המדינה לבצע ביקורות באירועים בסדר גודל של אירוע ה-7.10, והצו שהוצא אחרי הדיון נותן ביטוי לקושי שעלה בנושא הסמכות. הסניגוריה הצבאית רואה בהחלטה זו ביטוי נוסף למחויבותה להגן על משרתי צה״ל מפני פגיעה אפשרית בזכויותיהם ובשמם הטוב, ובמיוחד כאשר מדובר בהליכים בעלי השלכות אישיות, פיקודיות ומשפטיות מרחיקות לכת".

