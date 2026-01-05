כתב אישום: תושב ראשל"צ צילם את ביתו של נפתלי בנט תמורת תשלום

פרקליטות המדינה הגישה הבוקר (שני) לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד כתב אישום נגד אזרח ישראלי, לקאצ'או דמסאש, בן 31 מראשון לציון, בגין מגע עם סוכן חוץ.

מכתב האישום שהוגש ע"י עו"ד עומר סגל- רוזנבוים מפרקליטות מחוז מרכז עולה, כי החל מסוף אוקטובר 2025 ועד שנעצר, עמד הנאשם בקשר עם סוכן חוץ בהכוונה של גורמי מודיעין איראניים וביצע עבורו משימות שונות, תוך העברת תוצריהן, תמורת קבלת סכומי כסף שונים באמצעות ארנקים דיגיטליים בזירת המסחר Binance.

בהנחיית המפעיל, התקין הנאשם ברכבו מצלמת דרך עם סים, המאפשר התחברות מרחוק באמצעות שם משתמש וסיסמה, ושידור הצילום בשידור חי בזמן אמת.

בתאריך 3.12.25, בשעת בוקר מוקדמת, נסע הנאשם לרחוב מגוריו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, בהנחיית המפעיל, כשמצלמת הדרך פועלת ובשליטת המפעיל. זמן קצר לאחר שהחנה את רכבו בקרבה לביתו של ראש הממשלה לשעבר, ניגשו אליו המאבטחים והוא נמלט מהמקום. הנאשם נעצר כשבוע לאחר מכן.

מכתב האישום עולה עוד, כי הנאשם תיעד במשך שעות רחוב בהרצליה באמצעות מצלמה המותקנת ברכבו. בהנחיית הסוכן, הנאשם החנה את הרכב, חזר הביתה במונית ולאחר מכן חזר לרכב וכיבה את המצלמה. כמו כן, צילם מקומות שונים ביבנה ובפתח תקווה.

בין היתר, נסע הנאשם בהנחיית הסוכן לקניון הזהב בראשון לציון ולאשדוד, צילם סרטונים המתעדים את נסיעתו ושלח את הסרטונים לסוכן תמורת תשלום. בהזדמנויות אחרות, הנחה הסוכן את הנאשם להגיע לקיוסקים בערים שונות בארץ, לקנות לעצמו סיגריות ושתיה ולשלוח לסוכן את הקבלות.

על פי כתב האישום, הנאשם המשיך לפעול בהנחיית הסוכן על אף כי חשד שהוא פועל בשליחתו.

התיק נחקר ע"י שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל.

הפרקליטות מבקשת מבית המשפט לעצור את הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. בבקשת המעצר ציינה פרקליטות מחוז מרכז, כי הנאשם העביר לסוכן חוץ סרטונים שצולמו על ידו ברחוב מגוריו של ראש הממשלה לשעבר, באופן שבו ניתן להבחין ברחוב, בבתים בו ובכניסה לבית. העברת מידע שכזה, על דמות בכירה במדינת ישראל, מצביעה על המסוכנות הרבה הנשקפת ממנו.