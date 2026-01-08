כיכר השבת
טרגדיה נוראית: תינוקת בת 11 חודשים נפטרה מסיבוכי הנגיף הקטלני

משרד הבריאות והמרכז הרפואי הדסה עדכנו הערב כי תינוקת בן 11 חודשים ללא מחלות רקע, שלא חוסנה לחצבת, נפטרה היום בעקבות סיבוכי החיידק הקטלני - אחרי שהרופאים נאבקו על חייה בבית החולים (בריאות)

צילום: תסמיני החצבת ( צילום: shutterstock)

תינוקת בן 11 חודשים מאזור ירושלים נפטרה היום (חמישי) מסיבוכי מחלת החצבת. כך עדכנו הערב משרד הבריאות והמרכז הרפואי הדסה, שבו הייתה מאושפזת.

"לצערנו, נקבע הערב מותה של התינוקת חולת החצבת בת ה-11 חודשים, אשר הועברה אתמול להדסה עין כרם מבית חולים אחר במצב קריטי", נמסר מבית החולים.

"היא חוברה למכשיר האקמו על ידי טכנאי האקמו בהדסה וצוות היחידה לטיפול נמרץ ילדים נלחם על חייה. אנו משתתפים בצער המשפחה".

משרד הבריאות מסר כי מדובר בתינוקת ללא מחלות רקע, שלא התחסנה מפני הנגיף. עוד נמסר כי מבין 12 מקרי התמותה האחרים, מרבית הנפטרים הם תינוקות בריאים וללא מחלות רקע שלא חוסנו.

משרד הבריאות שב והזכיר הערב כי חצבת היא מחלה בת מניעה באמצעות חיסון יעיל ובטוח. החיסון מציל חיים.

המלצות לגבי חיסון: מומלץ לכלל הילדים להתחסן בגיל שנה ובגיל שש (במסגרת תכנית החיסונים השגרתית). באזורי התפרצות: הקדמה של מנת החיסון השנייה לגיל שנה וחצי, וכן המלצה למנת חיסון נוספת לתינוקות בגילי 11-6 חודשים באזורי התפרצות וכאשר נוסעים למקומות עם התפרצות.

משרד הבריאות ממליץ למי שאינם מחוסנים וכן להורים לתינוקות שקיבלו חיסון אחד בגילי 6-11 חודשים, להימנע מהשתתפות באירועים מרובי משתתפים באזורי התפרצות עקב הסיכון מהדבקה.

3
ה' ישמור, למה לא מחסנים?? הגיע הזמן שיהיה חוק חיסון חובה,
דוד
2
לא חיידק
חצבת זה וירוס
1
"מומלץ לכלל הילדים להתחסן בגיל שנה". אז היא עוד לא הייתה בת שנה אלא 11 חודש !! למה להשמיץ את המשפחה?
יהושע

