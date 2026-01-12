בית משפט השלום בבאר שבע גזר היום (שני) יותר משלוש שנות מאסר על שלושה תושבי העיר - לירן יעקובוב, נתנאל אביב ועוז חי רחום - שגנבו בלי בושה רכוש באתר מסיבת "הנובה".

השלושה פלשו למתחם המסיבה בתאריך 8 באוקטובר, כשאזור עוטף עזה ומסיבת הנובה עדיין תחת לחימה והכוחות עדיין עסוקים בזיהוי החללים, וגנבו רכוש ששייך לנרצחים ולניצולים.

מכתב האישום שהוגש על ידי עו"ד תהילה נידם מפרקליטות מחוז דרום ובו הודו הנאשמים, עולה כי ביום 8 באוקטובר 2023 נסעו השלושה, תושבי באר שבע, לאזור המסיבה. מאחר שמדובר היה באזור צבאי סגור, טען יעקובוב כי הוא מתגורר במושב סמוך, ובכך אפשר את כניסתם למתחם. עם הגעתם לאזור, החלו הנאשמים לסייר במקום במטרה לאתר רכוש ולגנוב אותו.

בין היתר, נכנסו השלושה לקראוון ולכלי רכב נטושים וניסו לפתוח תאי מטען של כלי רכב. במהלך מעשיהם נטלו מחשב נייד, כרטיסי אשראי, תעודות זהות ורכוש נוסף של קורבנות שנרצחו במסיבה, וכן רכוש של אנשים שנמלטו מהמקום.

בטיעונים לעונש טענה עו"ד נידם כי מעשי הנאשמים עומדים בסתירה לכל נורמה חברתית בסיסית בחברה אנושית, וכי הם מלמדים על חציית גבול מוסרי, התפוררות ערכית, רמיסת החמלה האנושית ונכונות לנצל את מצוקתו של האחר לשם רווח אישי. עוד ציינה כי מעשיהם פגעו בכבודם של משתתפי מסיבת הנובה, ביזו וחיללו את זכר הנרצחים, וזאת בעוד גופות עדיין היו מצויות באזורי הקטל הסמוכים.

שופטת בית משפט השלום בבאר שבע שוש שטרית, הרשיעה את הנאשמים על פי הודאתם בעבירות של כניסה למקום צבאי, הפרעה לשוטר, פריצה לרכב בכוונה לבצע גניבה, ניסיון פריצה לרכב וגניבה. בנוסף, רוחם הורשע גם בעבירה של החזקת סם לצריכה עצמית, לאחר שבחיפוש בביתו נמצאו סמים.

השופטת גזרה על לירן יעקובוב 36 חודשי מאסר, מאסר על תנאי; על נתנאל אביב 38 חודשי מאסר ועל עוז חי רחום 40 חודשי מאסר בנוסף נגזר על כל אחד מהנאשמים קנס בגובה 18,000 שקלים.