מצמרר: פעוטה בת תשעה חודשים נפטרה | החשד: נחנקה משקית במיטתה

פעוטה בת תשעה חודשים נפטרה הבוקר (רביעי) לאחר שככל-הנראה נחנקה במיטתה בבית המשפחה ביישוב גבע בנימין.

כוחות ההצלה שהוזעקו לבית המשפחה ברחוב סביון ביישוב, ביצעו החייאה על הפעוטה לאחר שזו איבדה את ההכרה, ופינו אותה במצב אנוש לבית החולים 'הדסה הר הצופים' אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותה.

שמואל ענתבי ודבי פורסטר חובשי איחוד הצלה מסרו: "לדברי בני משפחתה הפעוטה לא התעוררה משנתה. ביצענו בה פעולות החייאה בסיוע חובשים נוספים ולאחר מכן היא פונתה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים הדסה הר הצופים תוך המשך פעולות החייאה כשמצבה מוגדר אנוש".

מהמשטרה נמסר כי "חוקרי תחנת בנימין במחוז ש"י, החלו בחקירת נסיבות פטירת פעוטה כבת 9 חודשים, אשר פונתה מוקדם יותר מביתה לביה"ח".

לפי המשטרה, "מחקירה ראשונית של המקרה, עולה חשש כי הפעוטה נחנקה משקית שהייתה במיטתה. צוותי מד"א שהוזעקו למקום פינו אותה לביה"ח, שם נקבע מותה. חקירת המקרה נמשכת".