כיכר השבת
המשטרה חוקרת

מצמרר: פעוטה בת תשעה חודשים נפטרה | החשד: נחנקה משקית במיטתה

פעוטה בת תשעה חודשים נפטרה הבוקר לאחר שככל-הנראה נחנקה במיטתה משקית בבית המשפחה ביישוב גבע בנימין | המשטרה פתחה בחקירת המקרה (חדשות)

גבע בנימין | ארכיון (צילום: Nati Shohat/FLASH90)

פעוטה בת תשעה חודשים נפטרה הבוקר (רביעי) לאחר שככל-הנראה נחנקה במיטתה בבית המשפחה ביישוב גבע בנימין.

כוחות ההצלה שהוזעקו לבית המשפחה ברחוב סביון ביישוב, ביצעו החייאה על הפעוטה לאחר שזו איבדה את ההכרה, ופינו אותה במצב אנוש לבית החולים 'הדסה הר הצופים' אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותה.

שמואל ענתבי ודבי פורסטר חובשי איחוד הצלה מסרו: "לדברי בני משפחתה הפעוטה לא התעוררה משנתה. ביצענו בה פעולות החייאה בסיוע חובשים נוספים ולאחר מכן היא פונתה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים הדסה הר הצופים תוך המשך פעולות החייאה כשמצבה מוגדר אנוש".

מהמשטרה נמסר כי "חוקרי תחנת בנימין במחוז ש"י, החלו בחקירת נסיבות פטירת פעוטה כבת 9 חודשים, אשר פונתה מוקדם יותר מביתה לביה"ח".

לפי המשטרה, "מחקירה ראשונית של המקרה, עולה חשש כי הפעוטה נחנקה משקית שהייתה במיטתה. צוותי מד"א שהוזעקו למקום פינו אותה לביה"ח, שם נקבע מותה. חקירת המקרה נמשכת".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (88%)

לא (12%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר