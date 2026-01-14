כיכר השבת
שינוי בדקה ה-90

עוד צעד לבחירות: חוק התקציב לא הונח בכנסת ברגע האחרון | זו הסיבה

חוק התקציב לא הונח היום על שולחן הכנסת כמתוכנן, לאחר שהשר בצלאל סמוטריץ' החליט ברגע האחרון לדחות את ההגשה | ההחלטה הגיעה בעקבות התנגדות המפלגות החרדיות לקצב החקיקה של חוק הגיוס (בארץ)

אילוסטרציה (צילום: יונתן סינדל\פלאש90)

חוק תקציב המדינה לשנת 2026 לא הונח היום על שולחן הכנסת כמתוכנן, לאחר ששר האוצר החליט ברגע האחרון לדחות את ההגשה. כך פורסם הערב ב'חדשות 12'.

ההחלטה הגיעה בעקבות התנגדות המפלגות החרדיות לקצב החקיקה של חוק הגיוס, שעליו הן מתנות את תמיכתן בתקציב. במפלגות החרדיות הבהירו כי לא יתמכו בתקציב עד שתתקדם משמעותית החקיקה בנושא הגיוס, שעדיין נמצא בדיונים בוועדת החוץ והביטחון.

על פי הדיווח הזה, בכירים במערכת הפוליטית מעריכים כי במידה והתקציב לא יונח על שולחן הכנסת בימים הקרובים, ייתכן שיהיה צורך לקצץ את חוק ההסדרים או להוציא ממנו רפורמות מורכבות, בשל קוצר הזמן. בנוסף, קיימת אפשרות שהחוק יופרד מהתקציב כולו.

גורמים באוצר מציינים כי סמוטריץ' עשוי להתנגד לתקציב מקוצץ, שכן הדבר עלול לפגוע בקידום רפורמות הדגל שלו, כמו רפורמת החלב.

במידה וחוק התקציב לא יעבור בשלוש קריאות בכנסת עד סוף חודש מרץ, הכנסת תתפזר וישראל תצא לבחירות מוקדמות. במשרד האוצר ובמפלגות החרדיות אישרו את הפרטים, אך מלשכת השר סמוטריץ' לא נמסרה התייחסות.

