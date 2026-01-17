כיכר השבת
"לא נשב בשקט"

צפו: חבר הכנסת הותקף באלימות בהפגנת השמאל, הערב הוא הגיש תלונה 

מפגינים מאנשי השמאל הקיצוני התעמתו ביום שישי עם חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית, כשאחד מהם אף תקף אותו פיזית | בעקבות התקרית החריגה הגיש הח"כ הערב תלונה במשטרה (בארץ)

העימותים במהלכם הותקף הח"כ

ביום שישי במהלך הבוקר הגיעו מאות אנשי שמאל קיצוני, בליווי חבר הכנסת עופר כסיף ומנכ"ל שלום עכשיו, להפגנה בסמוך לישוב ייטב שבבקעת הירדן.

ארגוני השמאל הזמינו להפגנה עשרות עיתונאים זרים במטרה לייצר מצג שווא, לפיו הקהילה הפלסטינית במקום עוזבת את השטח בעקבות אלימות מתנחלים.

במהלך ההפגנה המפגינים התעמתו עם חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית, תוך שהם מנסים להפריע לו לדבר. במהלך העימותים נראה אחד מהם במצלמות כשהוא תוקף את ח"כ סוכות.

בעקבות התקיפה, הגיש הערב הח"כ נגדו תלונה במשטרה.

"לא נשב בשקט אל מול האלימות של השמאל הקיצוני", הבהיר סוכות. לדבריו, "הגשתי הערב תלונה במשטרה נגד האנרכיסט תומך הטרור, ואני מצפה לטיפול מיידי שימנע את האלימות כלפי נבחרי ציבור שבאים לומר את האמת".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר