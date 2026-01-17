ביום שישי במהלך הבוקר הגיעו מאות אנשי שמאל קיצוני, בליווי חבר הכנסת עופר כסיף ומנכ"ל שלום עכשיו, להפגנה בסמוך לישוב ייטב שבבקעת הירדן.

ארגוני השמאל הזמינו להפגנה עשרות עיתונאים זרים במטרה לייצר מצג שווא, לפיו הקהילה הפלסטינית במקום עוזבת את השטח בעקבות אלימות מתנחלים.

במהלך ההפגנה המפגינים התעמתו עם חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית, תוך שהם מנסים להפריע לו לדבר. במהלך העימותים נראה אחד מהם במצלמות כשהוא תוקף את ח"כ סוכות.

בעקבות התקיפה, הגיש הערב הח"כ נגדו תלונה במשטרה.

"לא נשב בשקט אל מול האלימות של השמאל הקיצוני", הבהיר סוכות. לדבריו, "הגשתי הערב תלונה במשטרה נגד האנרכיסט תומך הטרור, ואני מצפה לטיפול מיידי שימנע את האלימות כלפי נבחרי ציבור שבאים לומר את האמת".