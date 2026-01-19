חרף דרישת ארצות הברית להתקדם לשלב השני בתוכנית טראמפ לסיום המלחמה בעזה, הקבינט המצומצם החליט אמש (ראשון) שלא לפתוח לעת עתה את מעבר רפיח. כך פורסם הערב ב'ווינט'.

על פי הפרסום, בכיר ישראלי אמר כי הצירוף של הנציגים הטורקים והקטארים למועצה שתפקח על שיקום עזה לא היה בסיכומים המקוריים בין ישראל לארה"ב, ולא ברור גם מה יהיו הסמכויות של הגוף החדש ומה תפקידו. "הכנסת טורקיה וקטאר הייתה על הראש של נתניהו", טען הבכיר. לדבריו, "זו נקמה של קושנר וגם וויטקוף בו, בשל התעקשותו שלא לפתוח את המעבר לפני החזרתו של החלל החטוף רן גואילי".

ראש הממשלה נתניהו אמר הערב במליאת הכנסת: "אנחנו על סף שלב ב', שאומר דבר אחד פשוט, חמאס יפורק מנשקו ועזה תפורז, או בדרך הקלה או בדרך הקשה". לדבריו, "חיילים טורקים וקטארים לא יהיו בעזה. יש לנו ויכוח עם ארה"ב על הרכב מועצת היועצים".

בשבוע שעבר הודיע השליח האמריקני סטיב וויטקוף על המעבר לשלב ב' של תוכנית הנשיא דונלד טראמפ לרצועת עזה. בהכרזה האמריקנית לא הייתה התייחסות לפתיחת מעבר רפיח לשני הכיוונים, מרכיב שהיה אחד המנופים האחרונים של ישראל להשבת החלל החטוף האחרון רן גואילי.

"השלב השני קובע שיוקם ממשל מעבר טכנוקרטי פלסטיני בעזה, 'הוועדה הלאומית לניהול עזה' (NCAG) ומתחיל את הפירוז והשיקום המלאים של הרצועה, בראש ובראשונה פירוק הנשק של כל הגורמים הלא-מורשים", כתב וויטקוף ברשת X. הוא הוסיף כי ארה"ב מצפה מחמאס לעמוד בהתחייבויותיו, כולל השבת החלל החטוף האחרון רן גואילי, וכי "אי עמידה בכך תגרור השלכות חמורות".