כיכר השבת
מדרון מדיני

נתניהו בכנסת: "יש לנו ויכוח עם ארה"ב" | זאת הכרעת הקבינט בעזה

חרף דרישת ארצות הברית להתקדם לשלב השני לסיום המלחמה בעזה, הקבינט המצומצם החליט שלא לפתוח לעת עתה את מעבר רפיח | ראש הממשלה אמר הערב: "חיילים טורקים וקטארים לא יהיו בעזה. יש לנו ויכוח עם ארה"ב על הרכב מועצת היועצים" (בארץ)

1תגובות
טראמפ ונתניהו (צילום: הבית הלבן)

חרף דרישת ארצות הברית להתקדם לשלב השני בתוכנית טראמפ לסיום המלחמה ב, הקבינט המצומצם החליט אמש (ראשון) שלא לפתוח לעת עתה את מעבר רפיח. כך פורסם הערב ב'ווינט'.

על פי הפרסום, בכיר ישראלי אמר כי הצירוף של הנציגים הטורקים והקטארים למועצה שתפקח על שיקום עזה לא היה בסיכומים המקוריים בין ישראל לארה"ב, ולא ברור גם מה יהיו הסמכויות של הגוף החדש ומה תפקידו. "הכנסת טורקיה וקטאר הייתה על הראש של ", טען הבכיר. לדבריו, "זו נקמה של קושנר וגם וויטקוף בו, בשל התעקשותו שלא לפתוח את המעבר לפני החזרתו של החלל החטוף רן גואילי".

ראש הממשלה נתניהו אמר הערב במליאת הכנסת: "אנחנו על סף שלב ב', שאומר דבר אחד פשוט, חמאס יפורק מנשקו ועזה תפורז, או בדרך הקלה או בדרך הקשה". לדבריו, "חיילים טורקים וקטארים לא יהיו בעזה. יש לנו ויכוח עם ארה"ב על הרכב מועצת היועצים".

בשבוע שעבר הודיע השליח האמריקני סטיב וויטקוף על המעבר לשלב ב' של תוכנית הנשיא לרצועת עזה. בהכרזה האמריקנית לא הייתה התייחסות לפתיחת מעבר רפיח לשני הכיוונים, מרכיב שהיה אחד המנופים האחרונים של ישראל להשבת החלל החטוף האחרון רן גואילי.

"השלב השני קובע שיוקם ממשל מעבר טכנוקרטי פלסטיני בעזה, 'הוועדה הלאומית לניהול עזה' (NCAG) ומתחיל את הפירוז והשיקום המלאים של הרצועה, בראש ובראשונה פירוק הנשק של כל הגורמים הלא-מורשים", כתב וויטקוף ברשת X. הוא הוסיף כי ארה"ב מצפה מחמאס לעמוד בהתחייבויותיו, כולל השבת החלל החטוף האחרון רן גואילי, וכי "אי עמידה בכך תגרור השלכות חמורות".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
למרוח את הזמן בצורה דיפלומטית ולא להתקדם אפילו במילימטר. כן כן כבר עושים אפשר לדבר אבל לא לזוז מרצון הממשלה הנבחרת להתנהג כמו בזאר פרסי כן ולא.
לונה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר