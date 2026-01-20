לקראת הדיון בבית המשפט העליון על נתיחת גופות הפעוטות, פרסם מנהיג הפלג הירושלמי, הגר"ע אוירבך, קריאה לציבור בני התורה "בכל רחבי הארץ להצטרף למחאות".

המשטרה מסרה כי מפרי סדר בירושלים וגם בבית שמש גורמים נזק רב לתשתיות, עוקרים עצים, מדרדרים סלעים, מתעמתים ותוקפים שוטרים ואזרחים. במהלך המחאות נצפו השוטרים כשהם מפעלים כוח רב ורימוני הלם על המפגינים. על פי הדיווחים מפגין נדרס בירושלים במהלך המחאות, שבועיים בלבד לאחר מות הילד יוסף אייזנטל ז"ל מדריסת אוטובוס במהלך מחאות. מדוברות מד"א נמסר כי "בשעה 14:45 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים, על הולך רגל שנפגע מרכב בשדרות גולדה מאיר בירושלים. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח שערי צדק, צעיר כבן 18 במצב בינוני, עם חבלות בגפיים".

סרטון הדריסה ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

מזירת הדריסה ( צילום: איחוד הצלה )

חובש רפואת חירום במד"א אלי ריימונד שהיה במקום, סיפר: "במקום הייתה המולה רבה. צעיר כבן 18 היה בהכרה עם חבלות בגפיים. סיפרו לנו שהוא נפגע מרכב. התחלנו בביצוע טיפול רפואי תוך כדי שהעלנו אותו לאמבולנס מד"א ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו מוגדר בינוני".

"מפרי הסדר עוקרים עצים, מציתים אותם ומשליכים אותם וצינורות על הכביש, וחוסמים את תנועת הרכבות והרכבים", צוין בהודעת המשטרה. בעקבות הפגנה גם על מסילת הרכבת הקלה באזור תחנת שבטי ישראל, הופסק שירות הרכבות הקלות בין התחנות גבעת המבתר לתחנת הדווידקה.

בהמשך המשטרה סגרה הרמטית את שכונה רמה ב' בבית שמש. בעקבות ההפגנות בעיר, התחבורה הציבורית הושבתה ברובה לאחר שמפקד המשטרה התקשר למנהל האשכול של חברת "בית שמש אקספרס" והורה לו להפסיק מיידית את פעילות האוטובוסים. ההוראה ניתנה לאחר ששני נהגים נפצעו.

ראש העיר שמואל גרינברג שוחח עם מפקד תחנת משטרת בית שמש וקיבל עדכון שוטף על המצב בשטח, לרבות היערכות כוחות המשטרה והסדרי התנועה, בתקווה לחזרה לשגרה בקרוב

אחרי שעדכנה המשטרה כי היא נערכת להפגנה נוספת באזור בני ברק, חסמו מוחים את כביש 4 לשני הכיוונים בין מחלף אלוף שדה למחלף אם המושבות. שוטרים שנמצאים במקום מחלצים כלי רכב.