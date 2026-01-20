אבל כבד ירד על עולם התורה בכלל ועל קהילת סאטמר בפרט, עם היוודע דבר זהותו של ההרוג בתאונת הדרכים הקטלנית שאירעה היום (שלישי) בכביש 3533, סמוך לכניסה למושב קוממיות שבדרום. הקורבן הוא הבחור הצעיר נפתלי צבי קרמר ז"ל, תושב ירושלים בן 18 בלבד.

נפתלי צבי נמנה על בחירי התלמידים בישיבה הגדולה של חסידות סאטמר במושב. הבשורה המרה הכתה בתדהמה את בני משפחתו, חבריו לספסל הלימודים ואת הקהילה כולה, המבכה את לכתו של עלם חמודות שחייו נגדעו באיבם.

התאונה המחרידה התרחשה כאשר המנוח עשה את דרכו חזרה להיכל הישיבה, לאחר שהשתתף במחאה כנגד ניתוחי מתים בהוראת גדולי ישראל. המשטרה עדיין חוקרת את נהג האוטובוס של חברת מטרופולין כדי לנסות ולהבין את נסיבות התאונה הטראגית.

נפתלי צבי ז"ל נולד בירושלים בחודש שבט תשס"ח, למשפחה מחשובי חסידי סאטמר בבירה. הוא גדל והתחנך בבית הוריו ברחוב פולנסקי בבירה על ברכי התורה והחסידות. אביו הוא הרה"ח רבי ישכר דב קרמר ואמו היא מרת ברכה ביילה, בתו של הרה"ח רבי מנשה גוטליב.

מסלול לימודיו החל בתלמוד תורה של החסידות ברחוב עזרת תורה, המשיך לישיבת 'יטב לב' לצעירים בירושלים, ומשם עלה לישיבה הגדולה 'יטב לב' דרבינו יואל השוכנת במושב קוממיות, שם שקד על תלמודו עד יומו האחרון.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.