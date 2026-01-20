כיכר השבת
"הלכה לי הילדה"

הגיש קינוח חלבי במסעדה בשרית והביא למוות הצעירה: זה גזר הדין של הבעלים

בית המשפט גזר שישה חודשי עבודות שירות על בעל מסעדה מראש פינה, שהורשע בגרימת מותה ברשלנות של אושר דרעי בת 22 מחצור | הנערה מתה בעקבות התקף אלרגיה קטלני, לאחר שהוגש לה קינוח חלבי במסעדה בשרית (בארץ)

אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

בית משפט השלום בקריית שמונה גזר היום (שלישי) שישה חודשי עבודות שירות ושבעה חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים על בעל מסעדה מראש פינה, שהורשע בגרימת מותה ברשלנות של אושר דרעי בת 22 מחצור.

השופט ערן בר אור קיבל את הסדר הטיעון שאליו הגיעה הפרקליטות עם הנאשם, לאחר שהצהיר כי הוא נוטל אחריות על המקרה ובהסכמת משפחתה של אושר.

המקרה המזעזע אירע באפריל 2021, אז הגיעה אושר, שסבלה מאלרגיה מסכנת חיים לחלב למסעדה בשרית כשרה. לאחר שהזמינה מנות בשריות, ביקשה קינוח. משהתברר כי הגלידה שהוגשה עם הקינוח אזלה, שלח הבעלים עובד קטין, שהחל את עבודתו ימים ספורים קודם לכן, לרכוש גלידה בסופרמרקט סמוך. העובד רכש בשגגה גלידה חלבית, שהונחה במקרר המסעדה מבלי שנבדקה.

מכתב האישום עולה כי הבעלים לא בירר את סוג הגלידה ולא וידא כי מדובר בגלידה פרווה. זמן קצר לאחר מכן הוגשה לאושר הגלידה החלבית. לאחר שטעמה מהקינוח לקתה בהתקף אלרגי חריף, פונתה לבית החולים זיו בצפת, התמוטטה ונפטרה כתוצאה מתגובה אלרגית קשה.

במהלך הדיון אמר הבעלים: “אני משתתף בצער המשפחה, ואם הייתי יכול לשנות משהו, אפילו הקטן ביותר, הלוואי שזה היה קורה. אם יש דרך להעלות את המודעות, אני מוכן לעשות זאת”.

גלית דרעי, אמה של אושר, אמרה לאחר האסון כי במסעדה הכירו היטב את מצבה הרפואי של בתה. לדבריה, “זו מסעדה כשרה למהדרין. היא ידעה שהיא אמורה להיות בטוחה שם. הלכה לי הילדה. הרגו לי את הילדה. זו פשוט רשלנות”.

