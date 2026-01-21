מפגין נדרס מרכב בכניסה לירושלים; מצוד אחר הנהג הפוגע, שנמלט

הופך לנורמה חלילה? מפגין שהשתתף היום (רביעי) בשעות אחר הצהרים בהפגנה "למען הלומי הקרב" בכניסה לירושלים, ליד גשר המיתרים, נדרס מרכב חולף.
בתיעודים מהזירה נראה המפגין שוכב על הארץ כשקהל מתגודד סביבו. הוא קיבל טיפול רפואי ראשוני בזירה ומצבו מוגדר קל. בנוסף קיבלו טיפול עוד 3 הולכי רגל שנפגעו מהרכב.
הרכב הפוגע, כך מסרה המשטרה, המשיך בנסיעה ונמלט מהזירה. במשטרה פתחו בסריקות וחיפושים כדי לאתר את בעל הרכב.
המשטרה מסרה: "לפני זמן קצר במהלך מחאה שמתקיימת בגשר המיתרים בכניסה לירושלים, נפגע אחד המפגינים על ידי רכב שהמשיך בנסיעה. כוחות המשטרה עורכים סריקות במטרה לאתר את הנהג הפוגע. המפגין מפונה במצב קל".
איחוד הצלה: "צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי לארבעה הולכי רגל (בגילאי 35) שלדברי עוברי אורח נפגעו מרכב במהלך הפגנה בסמוך לגשר המיתרים בירושלים. ארבעה פונו לבתי חולים כשבשלב זה מצבם מוגדר קל".
