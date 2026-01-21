שוכב על הכביש מפגין נדרס מרכב בכניסה לירושלים; מצוד אחר הנהג הפוגע, שנמלט רכב דרס מפגין בכניסה לירושלים ליד גשר המיתרים והמשיך בנסיעה. המפגין פונה במצב קל, והמשטרה מבצעת סריקות וחיפושים אחרי הנהג הפוגע - שנמלט מהזירה | שלושה הולכי רגל נוספים נזקקו לטיפול רפואי (בארץ)

מל מישאל לוי כיכר השבת | 17:13