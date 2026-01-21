חזרה מחו"ל לתל אביב - ומצאה בבית שני פלסטינים ישנים בסלון

כתבי אישום הוגשו השבוע, בתום חקירה שנוהלה על ידי שוטרי מחלק הנוער בתחנת לב תל אביב, נגד שני חשודים, קטין ובגיר בני אותה משפחה - בחשד שפרצו יחד לדירת תושבת תל אביב ששהתה בחו"ל.

בנוסף ביקשה המשטרה את הארכת מעצרם עד תום ההליכים. מחומר החקירה ומכתב האישום עולה כי החשוד הבגיר מעורב, על פי החשד, גם בפריצות נוספות.

השניים, מאזור יהודה ושומרון, נעצרו לפני מעט פחות משבועיים, במוצאי שבת לפני כשבוע וחצי, בידי בלשי תחנת לב תל אביב. הם נעצרו לאחר שפרצו לדירה ברחוב בן יהודה בתל אביב. בעלת הדירה, ששבה מחו"ל, הבחינה כי החשודים שוהים בתוך ביתה וישנים בסלון.

הבלשים שנכנסו לדירה עצרו את החשודים, קטין בן 17 ובגיר בן 21, תושבי בידו, השוהים בישראל ללא אישורים. בחיפוש שנערך ברשותם נתפס כסף זר שעל פי החשד נגנב מבעלת הדירה. השניים הועברו לחקירה.

במהלך פעולות החקירה עלה כי החשודים תיעדו בטלפון הנייד את גניבת הכסף מהדירה, תוך הוספת מוזיקה לסרטון שצולם בתוך הדירה. עוד עלה כי החשוד הבגיר מעורב, על פי החשד, במספר מקרי פריצה נוספים שקדמו לאירוע הזה.

על פי החשד, בתאריך 7.1.26 פרץ החשוד הבגיר לדירה ברחוב בוגרשוב בתל אביב, משם נגנבו כסף ומחשב נייד, וכן כרטיס אשראי שבאמצעותו בוצע ניסיון שימוש בקיוסק סמוך.

עוד עולה מהחקירה כי בתאריך 27.12.25 פרץ החשוד הבגיר לדירה ברחוב שלום עליכם בתל אביב, משם נגנבו מחשב וארנק עם כרטיס אשראי, באמצעותו בוצעו רכישות בקיוסק בעיר.

באירוע נוסף, על פי החשד, היה החשוד הבגיר מעורב בפריצה לדירה ברחוב רופין בתאריך 21.12.25, בשיטת מפתח שהושאר בארון חשמל.

חוקרי הזיהוי הפלילי והזירה הטכנולוגית של מרחב ירקון פעלו בכלל הזירות לאיסוף ממצאים וראיות. מעצרם של החשודים הוארך מעת לעת. והשבוע כאמור הוגש כתב אישום נגד החשוד הקטין בגין התפרצות לדירה, גניבה ושהיה בלתי חוקית בישראל, ואתמול הוגשו נגד החשוד הבגיר כתבי אישום חמורים בגין עבירות של פריצה לדירות, גניבה, שימוש בכרטיס אשראי, ושהיה בלתי חוקית בישראל, בכלל האירועים המפורטים.