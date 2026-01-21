החל משבוע הבא: קצבאות הנכות יעודכנו ויעלו ב-3.4% | כל הפרטים

בעוד שבוע בדיוק, ב-28 בינואר, ישולמו קצבאות הנכות המעודכנות לשנת 2026. בזכות "חוק הנכים" שהוביל ארגון "נכה לא חצי בן אדם" בשנת 2018, הקצבאות עלו באופן משמעותי, ביותר מ-100%, וממשיכות לעלות מדי שנה בחודש ינואר בזכות מנגנון ההצמדה לשכר הממוצע במשק. שיעור העלייה השנה, לפי תחשיבים של המוסד לביטוח לאומי, עומד על 3.4%.

לפיכך, קצבת הנכות המלאה תעמוד על 4,711 ₪, עלייה של 152 שקלים נטו (לאחר קיזוז מס בריאות). הדיסריגארד של חוק לרון, שהוא הסכום המותר להרוויח מעבודה מבלי שהקצבה תקוזז, יעמוד על 6,916 ₪. כך שמצטבר אדם עם מוגבלות שיוצא לעבוד יוכל לקבל כ-11,627 ₪ הכנסה חודשית מקצבה ועבודה.

גם קצבאות הנכות התומכות (למעט ניידות) יעלו בהתאם. לדוגמה: קצבת שירותים מיוחדים בדרגה 50% תעמוד על 1,943 ₪, קצבת שירותים מיוחדים בדרגה 112% תעמוד על 4,501 ₪, קצבת שירותים מיוחדים בדרגה 188% תעמוד על 7,181 ₪, קצבת ילד נכה בדרגה 100% תעמוד על 3,820 ₪, קצבת ילד נכה בדרגה 112% תעמוד על 4,501 ₪ גם כן. כל הסכומים מפורטים באתר של המוסד לביטוח ובקרוב יעודכנו גם באזור האישי.

אלכס פרידמן, מייסד ויו"ר ארגון "נכה לא חצי בן אדם", שהוביל את החוק מסר: "החוק החברתי הכי משמעותי בתולדות מדינת ישראל. כל שנה ושנה מדובר בתוספת משמעותית של מאות שקלים לקצבה, שמסייעת לאוכלוסייה שזקוקה לכך כמו אוויר לנשימה, על אחת כמה וכמה אל מול יוקר המחיה העולה והאתגרים הגדלים בתחום הדיור, העובדים הזרים בסיעוד, ועוד.

חשוב לומר, שהאתגרים הללו דורשים מקצה שיפורים נוסף ואנו פועלים לכך, לצד דאגה לאוכלוסיות נוספות אשר זקוקות לשינוי מהותי בזכויות ובקצבאות - בראשם, האזרחים הותיקים".