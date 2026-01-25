כיכר השבת
אירוע תקיפה חריג

התבצר ברכבו ונשך את השוטרים: החשוד נעצר - אבל זה לא נגמר שם

חשוד שהתבצר ברכבו לאחר תאונה עצמית תקף לוחמי יס"מ שנכחו במקום | במהלך התקיפה נשך החשוד שוטר, שנפגע באורח קל וטופל במקום | במהלך העברת העצור לתחנת המשטרה בעקבות התקיפה, החשוד תקף שוטר נוסף (בארץ)

אילוסטרציה (צילום: חיים גולדברג\פלאש90)

במהלך סוף השבוע אירעו שני מקרים חמורים של תקיפת שוטרים בעיר נשר, במעורבות אותו חשוד - תושב חיפה בן 23.

במהלך טיפול בתאונת דרכים עצמית בכביש 672, תקף החשוד שהתבצר ברכבו לוחמי יס"מ ממרחב כרמל שנכחו במקום. במהלך התקיפה נשך החשוד שוטר, שנפגע באורח קל וטופל במקום.

במהלך העברת העצור לתחנת המשטרה בעקבות התקיפה החשוד תקף שוטר נוסף, שנפגע באורח קל ופונה בהמשך לקבלת טיפול רפואי במרכז הרפואי רמב"ם.

החשוד הובא בפני בית המשפט, אשר הורה על שחרורו למעצר בית בהתאם לתנאים שנקבעו.

מדוברות המשטרה נמסר כי "משטרת ישראל רואה בחומרה כל פגיעה בשוטרים הפועלים לשמירה על ביטחון הציבור, ותפעל בנחישות נגד מי שיפגע באנשי החוק בעת מילוי תפקידם".

