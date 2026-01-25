אירוע תקיפה חריג התבצר ברכבו ונשך את השוטרים: החשוד נעצר - אבל זה לא נגמר שם חשוד שהתבצר ברכבו לאחר תאונה עצמית תקף לוחמי יס"מ שנכחו במקום | במהלך התקיפה נשך החשוד שוטר, שנפגע באורח קל וטופל במקום | במהלך העברת העצור לתחנת המשטרה בעקבות התקיפה, החשוד תקף שוטר נוסף (בארץ)

מב משה בשן כיכר השבת | 18:44