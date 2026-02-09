בלי גז, צבע ובואש: אושרה הצעת החוק שתשנה את פני המחאות

הוועדה לביטחון לאומי אישרה היום לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לתיקון פקודת המשטרה המסדירה את השימוש במכת״זית לפיזור הפרות סדר.

על פי הצעת החוק, הפעלת מכת״זית תתבצע באמצעות מים נקיים בלבד, ללא תוספת חומרים. בנוסף, נקבע כי כל הפעלה של מכת״זית תחויב בתיעוד חזותי מלא, הכולל תמונה ושמע באיכות הולמת.

עוד נקבע כי אדם הטוען לפגיעה כתוצאה מהפעלת מכת״זית יהיה רשאי לפנות למשטרה ולקבל את התיעוד, למעט מקרים חריגים שבהם בית המשפט יאשר עיכוב, מטעמים של פגיעה אפשרית בחקירה, בביטחון המדינה או בשלום הציבור.

על פי הצהרת הועדה, "הצעת החוק נועדה ליצור הסדרה ברורה, שקופה ומאוזנת להפעלת אחד האמצעים המרכזיים לפיזור הפרות סדר, תוך שמירה על זכויות האזרחים לצד מתן כלים ברורים ומוגדרים למשטרת ישראל".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, בירך על אישור החוק ואמר: ״מדובר בצעד חשוב שמסדיר שימוש בכלי אכיפה משמעותי בצורה ברורה, חוקית ושוויונית. המשטרה תקבל כלים לפעול לשמירת הסדר הציבורי, אך בלי אכיפה בררנית ובלי פגיעה מיותרת באזרחים. חוק אשר מגן גם על השוטרים וגם על הציבור״.