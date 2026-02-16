כיכר השבת
מסכת אימים בכתב האישום: חטפו, חנקו ותקפו, ואיימו ברצח - כדי לסחוט כספים

מוחמד זועבי, בן 24, מדבוריה הואשם בחטיפה וסחיטה של אדם על רקע חוב כספי | לפי כתב האישום, זועבי ואדם נוסף איימו בכמה הזדמנויות על המתלונן כי יפגעו בו אם לא ישלם את החוב, ובהמשך החליטו לחטוף אותו כדי להניעו לשלם | על פי כתב האישום, הוא תקף את המתלונן, חנק אותו והצמיד לגופו מוט ברזל שחומם וגרם לו לכוויות (בארץ)

מעצר (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

פרקליטות המדינה הגישה היום (שני) לבית המשפט המחוזי בנוף הגליל–נצרת כתב אישום נגד מוחמד זועבי, בן 24 מדבוריה, בגין חטיפה וסחיטה של אדם על רקע חוב כספי.

על פי כתב האישום, בין המתלונן לבין מוחמד אבו סביה התגלע סכסוך כספי. במספר הזדמנויות איימו הנאשם ואבו סביה על המתלונן כי יפגעו בו אם לא ישלם את החוב, ובהמשך החליטו לחטוף אותו כדי להניעו לשלם.

בהתאם לכך, הגיעו הנאשם ואחרים למסעדה בעפולה שבה שהה המתלונן, שכנעו אותו במרמה להתלוות אליהם לרכב בתירוץ של הסדרת עניינים כספיים, והסיעו אותו ליחידת דיור בדבוריה, שם הוחזק בניגוד לרצונו במשך שעות.

במהלך שהותו במקום איים עליו הנאשם, תקף אותו, חנק והיכה אותו בכל חלקי גופו. בנוסף, חימם מוט ברזל והצמיד אותו לגופו מספר פעמים וגרם לו לכוויות. בהמשך הצמיד לראשו חפץ הנחזה לאקדח ואיים עליו כי יהרוג אותו אם לא ישלם את החוב.

על פי כתב האישום, הנאשם והאחרים נטלו את מכשיר הטלפון של המתלונן כדי למנוע ממנו להזעיק עזרה, וניסו לקשור את ידיו ורגליו באמצעות אזיקונים. המתלונן הצליח לקבל לידיו את הטלפון, שלח את מיקומו לאשתו, וכוחות משטרה שהוזעקו למקום חילצו אותו.

הפרקליטות מייחסת לנאשם עבירות של חטיפה לשם סחיטה, פציעה בנסיבות מחמירות, סחיטה באיומים ובכוח, כליאת שווא ותקיפה בנסיבות מחמירות. במקביל הוגשה נגד הנאשם בקשה למעצר עד תום ההליכים.

