טקס מרגש השלמת הש"ס לשפה הצרפתית - נשיא המדינה יצחק הרצוג, הפילנתרופ פטריק דרהי והרב מני אבן-ישראל, ( צילום: נחשון פיליפסון )

בטקס חגיגי שנערך בבית הנשיא בירושלים היום (רביעי), הושלם פרויקט מונומנטלי של תרגום התלמוד הבבלי במלואו לשפה הצרפתית.

הפרויקט הכביר, המבוסס על ביאורו המפורסם של חתן פרס ישראל, הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ) זצ"ל, הושלם הודות לתמיכתה של קרן פטריק ולינה דרהי. "שאלי שרופה באש" התזמון של האירוע נושא עמו מטען היסטורי כבד ומצמרר: ט' בתמוז הוא היום בו מציינים בדיוק 782 שנים לשריפת התלמוד המפורסמת בפריז (בשנת 1242). היה זה שיאו של "משפט פריז" הידוע לשמצה, בו נאלצו גדולי הדור, ובראשם רבי יחיאל מפריז ורבי משה מקוצי, להתעמת עם המומר ניקולס דונין שהטיח האשמות קשות בתלמוד. מנהל רשת שעזר לכלוא האקר מפורסם נדהם ממה שהוא הוריש לו אריה רוזן | 14:47 בנט נתקע במחאת הרכבים, מתבכיין ומשתלח: "אני בדרך לסיום של בתי" יוני גבאי | 17:35 בסיומו של המשפט המוטה, הורה המלך לואי התשיעי על השמדת ספרי הקודש. ביום שישי, ערב שבת פרשת חקת, הובאו לכיכר העיר כ-24 עגלות עמוסות בכתבי יד יקרים – כ-1,200 כרכי תלמוד ואגדה – והועלו באש לעיני ההמון המשולהב.

לוח הברזל בקמפו די פיורי לזכר המקום בו נשרפו ספרי תלמוד בזמן האינקוויזיציה

המראות הקשים הונצחו בקינה המפורסמת "שאלי שרופה באש" שחיבר תלמידו של רבי יחיאל, המהר"ם מרוטנבורג, אותה אנו אומרים עד היום בקינות לתשעה באב.

כעת, השקת התלמוד המבואר דווקא בשפה הצרפתית ובאותו תאריך גורלי, מהווה תשובה ניצחת ועדות חיה לנצחיות התורה על פני כל ניסיונות הרדיפה.

"לחזק את היכולת שלנו להקשיב לקול האחר"

המהדורה החדשה היא המשכו הישיר של מפעל חייו של הרב שטיינזלץ זצ"ל, שהקדיש עשרות שנים מחייו להנגשת הגמרא לכל יהודי תחת המוטו: "תנו לעמי לדעת". הרב חולל מהפכה כשפתח את השפה הארמית ללשון הקודש ולשפות נוספות והוסיף פיסוק וניקוד שהפכו את הלימוד לשווה לכל נפש.

נשיא המדינה, יצחק הרצוג, בירך בהתרגשות: "הדפסת התלמוד בצרפתית היא פתח להגיש את התלמוד לאנשים רבים כל כך, בעולם היהודי ולעולם כולו".

הפילנתרופ מר פטריק דרהי התייחס לערך המחלוקת המאפיין את הלימוד: "המחלוקת היא חלק בלתי נפרד מהתלמוד, ובתלמוד היא מובילה להפריה הדדית. אני מאחל שהוצאת המהדורה תתרום גם ליכולת שלנו להקשיב לקול האחר."

בנו של הרב ומנכ"ל מרכז שטיינזלץ, הרב מני אבן-ישראל, סיכם את המעמד: "האירוע היום מסמן את המשכיותה ונצחיותה של תורת ישראל. הגחלים שנותרו בפריז הפכו לאבוקה גדולה של תורה שמאירה כעת לכל דוברי הצרפתית".