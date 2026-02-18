בהלה בשדה התעופה: מדבקות אנטישמיות אותרו על המזוודות 

עובד עורר חשד בטחוני לאחר שהדביק על 140 מזוודות של נוסעי טיסת אל על מלוס אנג'לס מדבקות "שחררו את פלסטין", מה שגרם להשארת המזוודות בשדה.

בנוסף נרשם עיכוב של כשעתיים בהמראה בעקבות הפרשה.

על פי דיווח ב'ווינט', כאשר המטוס נחת בארץ, קיבלו הנוסעים הודעה מאל על שהמזוודות שלהם כלל לא נשלחו. כעת המזוודות אמורות לעלות על הטיסה הישירה הבאה לארץ מלוס אנג'לס.

נוסעים בטיסה אמרו: "זאת שערורייה. איך אפשרו לעובד הזה להדביק את המדבקות? אם אפשרו לו לעשות את זה, איך אפשר להבטיח שבפעם הבאה לא יכניסו משהו למזוודות?".