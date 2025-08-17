כיכר השבת
עשרות דירות, חניונים ואולמות

האב, הבן וההונאה: שני ערבים ממזרח ירושלים חשודים בהעלמת מס ענקית

רשות המסים חושדת כי החשודים - אב ובנו - פיצלו הכנסות ודיווחו במשך מספר שנים דיווחי כוזב כדי להפחית מס; הם הובאו לבית המשפט ושוחררו בתנאים מגבילים (בארץ)

מעצר | אילוסטרציה (צילום: דוברות המשטרה)

רשות המסים, באמצעות פקיד שומה חקירות ירושלים והדרום ובשיתוף יחידת ניהול ספרים (נס"א), מנהלת חקירה כנגד ווזווז עבד אלעזים ווזווז נדאל, אב ובנו תושבי מזרח ירושלים, החשודים בהעלמת הכנסות מהשכרת נכסים בהיקף של כ-8 מיליון שקלים.

החשודים הובאו לבית משפט השלום בירושלים ושוחררו בתנאים מגבילים. לפי הבקשה לשחרור בערובה, האב, ווזוז עבד אלעזים, בעלים של שלושה בניינים בבית חנינא ובבעלותו כ-39 דירות, כמו גם חניונים, אולם אירועים, מתחם חנויות בעיר העתיקה ובראס אל עמוד, חתום מאז 2017 על הסכם שומה לפיו הכנסותיו משכירות נחשבות כהכנסה מעסק.

לפי החשד, בין השנים 2018–2024 פיצל האב את הכנסותיו לילדיו במטרה להפחית את נטל המס ולהימנע מדיווח כספי לרשויות המס. ההכנסות המוסבות מוערכות בכ-6.5 מיליון שקלים, תוך שימוש במזומן וחוזי שכירות הרשומים על שמו בלבד.

עוד עולה כי הבן, ווזוז נדאל, קיבל הכנסות משכירות של בניין בן 10 דירות החל משנת 2019, אך הדיווח על דירות אלה התבצע רק בשנת 2022. סך העלמת המס המשויכת אליו מוערכת בכ-1.5 מיליון שקלים.

עם המעבר לשלב החקירה הגלוי, נתפסו מסמכים בבית החשודים, והם הובאו לחקירה ברשות המסים. החקירה נמשכת.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר