רשות המסים, באמצעות פקיד שומה חקירות ירושלים והדרום ובשיתוף יחידת ניהול ספרים (נס"א), מנהלת חקירה כנגד ווזווז עבד אלעזים ווזווז נדאל, אב ובנו תושבי מזרח ירושלים, החשודים בהעלמת הכנסות מהשכרת נכסים בהיקף של כ-8 מיליון שקלים.

החשודים הובאו לבית משפט השלום בירושלים ושוחררו בתנאים מגבילים. לפי הבקשה לשחרור בערובה, האב, ווזוז עבד אלעזים, בעלים של שלושה בניינים בבית חנינא ובבעלותו כ-39 דירות, כמו גם חניונים, אולם אירועים, מתחם חנויות בעיר העתיקה ובראס אל עמוד, חתום מאז 2017 על הסכם שומה לפיו הכנסותיו משכירות נחשבות כהכנסה מעסק.

לפי החשד, בין השנים 2018–2024 פיצל האב את הכנסותיו לילדיו במטרה להפחית את נטל המס ולהימנע מדיווח כספי לרשויות המס. ההכנסות המוסבות מוערכות בכ-6.5 מיליון שקלים, תוך שימוש במזומן וחוזי שכירות הרשומים על שמו בלבד.

עוד עולה כי הבן, ווזוז נדאל, קיבל הכנסות משכירות של בניין בן 10 דירות החל משנת 2019, אך הדיווח על דירות אלה התבצע רק בשנת 2022. סך העלמת המס המשויכת אליו מוערכת בכ-1.5 מיליון שקלים.

עם המעבר לשלב החקירה הגלוי, נתפסו מסמכים בבית החשודים, והם הובאו לחקירה ברשות המסים. החקירה נמשכת.