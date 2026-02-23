הרכב לאחר ההתדרדרות ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

אירוע חריג: נערה בת 16 ואישה כבת 70 נפצעו היום (שני) באורח בינוני בהתדרדרות ונפילת רכב לחצר בניין מגורים ברחוב אדמונד פלג בחיפה. הרכב תועד כשהוא הפוך על צידו, לאחר התאונה החריגה - שנסיבותיה טרם התבררו. במד"א קיבלו דיווח על התאונה, והגיעו לזירה כדי להעניק טיפול רפואי לשתיים. לבסוף, הן פונו לבית החולים רמב"ם בעיר כשנערה סובלת מחבלות בגב ובחזה והאישה סובלת מחבלת ראש.

הפרמדיקים של מד"א מנואל כנען ומוחמד עיסא סיפרו: "כשהגענו למקום ראינו רכב שהתדרדר מספר מטרים ונפל לתוך חצר בניין מגורים. הוא היה הפוך על צידו עם פגיעות משמעותיות. ירדנו במהירות למקום ותוך כדי פעולות החילוץ של כוחות הכיבוי, הענקנו טיפול רפואי לשתי נשים שנפצעו באורח בינוני. לאחר שחולצו, פינינו אותן לבית החולים כשמצבן יציב".