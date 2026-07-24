במקום נוסעים - 7 ק"ג סמים: המונית שהפכה למעבדה נודדת

( צילום: דוברות המשטרה )

פעילות יזומה של לוחמי יחידת רומ"ח בכביש 65 סמוך לואדי ערה הסתיימה בתפיסה משמעותית של חומרים מסוכנים. מונית שעוררה את חשד הלוחמים נעצרה לבדיקה, ובחיפוש שבוצע ברכב נחשפה כמות נכבדה של סמים שהוסתרה בתוכו.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, הכוחות זיהו את הרכב במהלך פעילות שגרתית באזור. החשד שעורר הרכב הוביל לעצירה מיידית ולחיפוש מדוקדק, שבמהלכו אותרו חומרים החשודים כסמים מסוכנים. למעלה מ-7 קילוגרם סמים בתוך המונית הממצאים שנחשפו ברכב כללו כמות משמעותית של חומרים מסוכנים: למעלה מקילוגרם של חומר החשוד כקוקאין, וכ-6 קילוגרם של חומר החשוד כמריחואנה. מדובר בכמויות גדולות שהיו מיועדות ככל הנראה להפצה רחבה. פורסם התיעוד האחרון של יובל כוגן; אימו: ''אני חוששת שחטפו לי את הבן" כיכר השבת | 08:48 פרטים חדשים על היעלמות הילד בן ה-4: האב מסר שנעלם בדיונות בין המצוק לחוף חזקי שטרן | 23.07.26 החשוד, תושב שגב שלום, נעצר במקום ולוקח לחקירה בתחנת ג'סר א-זרקא. בסיום החקירה הראשונית נכלא, ובהתאם לצרכי החקירה וממצאיה נעתר בית המשפט לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו עד ליום ראשון הקרוב.

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המשטרה: "נמשיך לפעול בנחישות"

כלל המוצגים שנתפסו הועברו להמשך מיצוי ראיות במעבדת זיהוי הפלילי של משטרת ישראל, שם ייבדקו החומרים ויאומתו ממצאי החקירה.

ממשטרת ישראל נמסר כי הארגון ימשיך לפעול בנחישות ובכל האמצעים העומדים לרשותו נגד מחוללי הפשיעה ועברייני הסמים. "המטרה היא לנתק את שרשרת ההפצה ולשמור על ביטחון הציבור", נאמר בהודעה.

התפיסה מצטרפת לשורה ארוכה של מבצעים מוצלחים שבוצעו בחודשים האחרונים נגד הברחות סמים ברחבי הארץ. רק לפני מספר שבועות נתפסו כ-70 קילוגרם חשיש בניסיון יצוא לירדן, ובמקביל פועלים כוחות הביטחון באופן שוטף לאיתור והשמדת מתחמי גידול סמים בלתי חוקיים.