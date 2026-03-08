מעיין עין ג'ונס ( צילום: ישראל שפירא )

מעיין עין ג'ונס, הנביעה החמה הגופריתית הממוקמת ליד חמת גדר בצפון הארץ, עמד בשבוע שעבר במרכז אירוע דרמטי: כחלק מהשיפוץ שיזמו הרשויות, הגיעו כלי עבודה לאתר, מילאו את המעיין בחצץ וסתמו את הנביעה לצורך שיפוץ המבנה. הדבר התרחש בעוד תשומת הלב הציבורית והתקשורתית הייתה נתונה כולה למלחמה באיראן.

כשגילו פעילי שימור המעיין את שנעשה, הם הגיעו לאתר, עבדו בידיים, הוציאו את החצץ שנערם בתוך הנביעה - והמעיין חזר חלקית. מעקב 'כיכר השבת' אתר 'כיכר השבת' עוקב אחר פרשיית שיפוץ עין ג'ונס, ובחודש סיון תשפ"ה פורסמה כתבה ראשונה אודות מאבק הפעילים על האיום המרחף מעל המעיין הקדום. בכתבה זו הצגנו את המאבק הציבורי שהובילה הפעילה החברתית אלה נווה, שהתריעה על ניגוד עניינים בין הרשויות, חוסר שקיפות, וחשש מפגיעה בלתי הפיכה בנביעה עתיקה שחז"ל עצמם נהגו לבוא אליה - רבי יהודה הנשיא, נכדו רבי יהודה נשיאה, והאמוראים רבי אמי, רבי אסי ורבי יונתן. נווה התריעה אז בפנינו: "אם יותירו מהמעיין משהו כלל, זה יהיה בריכה מלאכותית רדודה ואילו את המים התרמומינרליים שלו יסיטו בצנרות לביקוש המלונאי. זה מזכיר לי את מה שקרה במרחצאות טבריה הקדושים שגם הם שירתו את רבי יהודה הנשיא". נווה אף ציטטה את כותב השורות בספרו "המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל" שהביא מקורות רפואיים תורניים על סגולה נדירה לרפואת נשים מאת המגיד הקדוש שייחודים למעיין זה.

פעילי שימור המעיין מזכירים בכאב תקדימים מוכרים: חלקים מנחל פרת, עין הנציב, ומעיינות נוספים שעברו "הסדרה" בידי רשויות ואיבדו את אופיים הטבעי לעד. הדפוס חוזר על עצמו: תחילה מדברים על בטיחות ושימור, אחר כך מגיעות עבודות "הסדרה", ובסוף – הנביעה הפראית והחופשית הפכת למתקן מוסדר, מגודר, ולעתים מתומחר.

בשיחה שערכתי עם ראש מועצת עמק ירדן עידן גרינבוים הוא דחה על הסף את כל טענות הפעילים.

לדבריו, השיפוץ הוא אך ורק למבנה ששלושה מהנדסים קבעו שהוא מבנה מסוכן שעלול להתמוטט על יושביו... במקום בעבר מתו 3 מטיילים/טובלים ובאחריותו המוניציפלית לשפץ את המבנה העתיק שמוגדר כמבנה לשימור שאין להרוס.

את החצץ מילאו אך ורק בשל שיפוץ המבנה, ולאחר סיום השיפוץ המעיין ייפתח לציבור באותה מתכונת כמו שהיתה עד היום - בחינם ללא תשלום.

כל ניסיון לטעון כאילו דין עין ג'ונס יהיה דומה למה שקרה באתרי נחל פרת ועין הנציב אינו רלוונטי, כי אלו אתרים של הרט"ג בעוד אין לרשות זו כל קשר לעין ג'ונס.

"ביום ראשון העבודה תמשיך, ואנשים זרים לא יוכלו להיכנס לאתר בנייה", מסיים ראש המועצה את דבריו.

על דברי ראש המועצה עידן גרינבוים התקבלה תגובה מאת עורך הדין יואל גולדברג: "טענות תמוהות וגם מוזרות לאדון הנכבד מה הקשר בין העבודות אם בכלל לבין השלכת חצץ למעיין באופן בו אין יותר מים אלא חצץ בלבד מי נתן להם אישור להרוס מעיין מרפא ולחסום אותו מפני מאות חולי סרטן הזקוקים למי המרפא?

"האדון טוען לבנין מסוכן מאז 2015 אז, היכן היה הטיפול בענין במשך 10 שנים כיצד נתנו למאות חולים ואלפי אנשים נוספים לעשות שימוש במעיין אם יש שם סיכון?

"הטענה היא שלא מגלים לציבור האמת אלא בברוטליות ואטימות חסמו המעיין עם חצץ פשוט רשעות לשמה ולא מאמינים להסברים של האדון עידן הם פשוט לא אמינים לטענת מרשי הענין הועבר לבית המשפט ונראה מה יספרו שם מרשי אינם מתכוונים לוותר על מקור הריפוי שלהם ומי שמונע זאת יצטרך גם להכניס בקרוב ידו לכיס ולשלם פיצויים על כל יום של מחזירים המצב לקדמותו ולא ברור כלל אם ניתן להחזיר מי המרפא נוכח הזיהום במקום".

פנינו שוב לראש המועצה, וזאת תגובתו: "לאורך השנים המועצה האזורית עמק הירדן, רשות מקרקעי ישראל וגורמים נוספים חסמו את הכניסה בגדרות ובשילוט על מנת להתריע מפני מסוכנות המבנה אולם לצערנו בכל פעם הגדרות נפרצו והשלטים הוסרו. לשמחתנו הרבה רשות מקרקעי ישראל באמצעות הקרן לשטחים פתוחים אישרה תקציב לשיפוץ המבנה ופרויקט חשוב זה יצא לדרך.

"אני מאחל בריאות רבה לכל החולים הנהנים מהמקום ומזמין את כולם להגיע אליו בתום השיפוץ לאחר שייפתח בחזרה לציבור. כל עיכוב בביצוע העבודות יחייב כעת גידור נוסף וסגירה הרמטית של המקום על מנת למנוע את כניסת הציבור לאור מצבו ההולך ומורע (בשנים האחרונות הציבור עשה חורים בקיר וקדח בקירות המשנה מה שערער עוד יותר את מצבו). חבל שיש גורמים שונים שמינו את עצמם להוביל מאבק על בסיס מידע שקרי ושגוי ויש ככל הנראה ביניהם מי שמנסה לעשות הון פוליטי על גבו של הציבור שאינו מכיר את העובדות לאשורן".