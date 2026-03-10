כיכר השבת
שהו מחוץ למרחב המוגן

שני תושבי פתח תקווה נהרגו מפגיעת הטיל ביהוד: אמיד מורטוזוב ורוסטם גולומוב ז"ל

בבית החולים 'שיבא' בתל השומר נקבע מותו של הפועל השני, שנפצע באורח אנוש, מפגיעת הטיל המתפצל באתר הבנייה ביהוד | הבוקר, הותר לפרסום כי שני ההרוגים הם תושבי פתח תקווה, אמיד מורטוזוב ורוסטם גולומוב ז"ל (חדשות)

כוחות פיקוד העורף בזירות הנפילה (צילום: דובר צה"ל)

בבית החולים 'שיבא' בתל השומר נקבע הבוקר (שלישי) מותו של הפועל השני, שנפצע אמש באורח אנוש, מפגיעת הטיל המתפצל ששוגר מאיראן, באתר הבנייה ביהוד.

הבוקר, הותר לפרסום כי שני ההרוגים הם תושבי פתח תקווה, רוסטם גולומוב ז"ל, בן 61 ואמיד מורטוזוב ז"ל, בן 40.

שני הפועלים שספגו את הפגיעה מהטיל, לא שהו במרחב המוגן וכתוצאה מכך נפגעו, רוסטם נהרג במקום ומותו של אמיד נקבע הבוקר בבית החולים.

ראש עיריית פתח תקווה רמי גרינברג ספד לשניים ואמר: "בצער רב התבשרנו על הירצחם של תושבי העיר, רוסטם גולומוב ז"ל ותושב נוסף ששמו טרם הותר לפרסום, שנהרגו אמש כתוצאה מפגיעת טיל בעיר יהוד".

גרינברג הוסיף כי "האירוע הקשה מזכיר לכולנו פעם נוספת מול איזה אויב רצחני אנו מתמודדים, ועד כמה חשוב למגר אותו".

"אני מבקש לשלוח תנחומים למשפחות, לחבריהם ומכריהם. העיר פתח תקווה מחבקת אתכם בשעה קשה זו ומשתתפת בצערכם הכבד. עיריית פתח תקווה תלווה את המשפחות בשעתן הקשה ותעניק סיוע ככל שידרש", הוסיף ראש העיר.

הפגיעה הקשה התרחשה בשעות הצהריים אתמול, במהלך שיגור של טילים מאיראן, כאשר טיל מתפצל גרם לשש זירות בערי המרכז עם נפגעים.

באתר הבנייה ביהוד אירעה הפגיעה הקשה ביותר, שם כאמור נהרגו שני פועלים. באור יהודה נפצע אדם באורח קשה. בחולון ובבת ים נגרם נזק גדול, ובאחת הזירות נפצע אדם באורח קל.

