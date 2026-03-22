בתוך זירת ההרס

נתניהו הצביע על הבתים בערד: "זה קיר המגן, קרה פה נס!" | צפו

ראש הממשלה בנימין נתניהו בזירת הנפילה בערד: ״אני מבקש מאזרחי ישראל - היכנסו למרחבים המוגנים. לא להיות שאננים, לא להיות אדישים. כל העם חזית וכל העורף חזית, ובמאבק הזה אנחנו מנצחים - אנחנו כותשים את האויב ועוד ידינו נטויה״

(צילום: עומר מירון/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ)
ראש הממשלה הגיע הבוקר (ראשון) לזירת נפילת הטיל האיראני בערד שבדרום הארץ, וקרא לשמור על הנחיות פיקוד העורף. נתניהו הצביע על הבניין שנפגע ועל המקלט הסמוך - וביקש להמחיש איך מי ששהה במקלט הציל את עצמו. צפו בתיעוד.

״אני פה בערד", פתח נתניהו. "קרה פה נס, אף אחד לא נהרג. אבל אנחנו לא רוצים לסמוך רק על הנס. היו עשר דקות שלמות מאז ההתרעה ועד נפילת הטיל.

"הטיל נפל פה, בין הבניינים. ואם כולם היו נכנסים בזמן הזה למרחבים המוגנים, למקלטים שיש פה מתחת לכל בית, אף אחד לא היה נפגע. גם אף אחד לא היה נפצע".

בשלב הזה נתניהו הסתובב לאחוריו והסביר: "שימו לב, הנה הבתים. ואם אתה יורד למקלט, וזה קיר המגן מעל המקלט. שם אתם רואים את ההרס. פה שום דבר לא חודר.

נתניהו בזירה בערד (צילום: אבי אוחיון/ לע״מ)
"לכן יש לנו ניסיון כבר, אנחנו יודעים מאז תחילת המלחמה, איבדנו חמישה עשר אזרחים יקרים. הלב כואב על כל אחד ואחת מהם. אבל רק בפגיעה הראשונה בבית שמש הטיל חדר מקלט ישן במקום אחד, ופגע בשני אנשים. כל היתר שהיו במקלט לא נפגעו.

"כלומר, אם אתם במקלטים - אתם מוגנים. לכן אני אומר, כל העם חזית, כל העורף חזית. במאבק הזה אנחנו מנצחים, אנחנו כותשים את האויב, ועוד ידינו נטויה".

נתניו הוסיף: "אבל אני מבקש מכם, אחיי ואחיותיי, אזרחי ישראל - כנסו למרחבים המוגנים. לא להיות שאננים, לא להיות אדישים. אתם שומעים את ההתרעה הראשונה - ישר למרחב המוגן, ובעזרת השם, נשמור כולנו על נפשותינו״.

אין על ביבי רק ביבי
יוסי
5
הוא יצליח כי הוא מזכיר שם שמיים כל פעם כל הכבוד לביבי בזכיר שם שמיים בעזרת השם
משה
4
בסיעתא דשמיא, בעזרת ה', נס. נהיו מילים שבשגרה, הגאולה בפתח
מנדי
3
לצערנו הרוב המוחלט שמתגורר בבניינים אלו, מציית כמובן לצו החיים של: :ונשמרתם מאד לנפשותיכם". במקרה הזה לצערינו, הטיל נפל אחרי 4 דקות בלבד מהאזעקה !!! בהתחשב בכך, שיש שם הרבה משפחות ברוכות ילדים, וזה היה מאוחר בלילה שלוקח זמן להעיר ולארגן את כולם. כאשר הבניינים ישנים וללא מעליות. היו שם רחמי וחסדי ה'
חיים מערד
2
צריך לחוקק חוק מהיר שמי שיכול היה לרדת למקלט ולא ירד לא יפוצה והטיפול בו יהיה על חשבונו
יואל
1
88 פצועים עם טקאומה ארוכת טווח, ילד פצוע אנוש עם נכויות לכל החיים. מליונים הלכו על הדירות. נס…. מספיק להוזיל את המילה נס
גם כן נס

