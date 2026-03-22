נתניהו הצביע על הבתים בערד: "זה קיר המגן, קרה פה נס!" | צפו

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע הבוקר (ראשון) לזירת נפילת הטיל האיראני בערד שבדרום הארץ, וקרא לשמור על הנחיות פיקוד העורף. נתניהו הצביע על הבניין שנפגע ועל המקלט הסמוך - וביקש להמחיש איך מי ששהה במקלט הציל את עצמו. צפו בתיעוד.

״אני פה בערד", פתח נתניהו. "קרה פה נס, אף אחד לא נהרג. אבל אנחנו לא רוצים לסמוך רק על הנס. היו עשר דקות שלמות מאז ההתרעה ועד נפילת הטיל. "הטיל נפל פה, בין הבניינים. ואם כולם היו נכנסים בזמן הזה למרחבים המוגנים, למקלטים שיש פה מתחת לכל בית, אף אחד לא היה נפגע. גם אף אחד לא היה נפצע". בשלב הזה נתניהו הסתובב לאחוריו והסביר: "שימו לב, הנה הבתים. ואם אתה יורד למקלט, וזה קיר המגן מעל המקלט. שם אתם רואים את ההרס. פה שום דבר לא חודר.

נתניהו בזירה בערד ( צילום: אבי אוחיון/ לע״מ )

"לכן יש לנו ניסיון כבר, אנחנו יודעים מאז תחילת המלחמה, איבדנו חמישה עשר אזרחים יקרים. הלב כואב על כל אחד ואחת מהם. אבל רק בפגיעה הראשונה בבית שמש הטיל חדר מקלט ישן במקום אחד, ופגע בשני אנשים. כל היתר שהיו במקלט לא נפגעו.

"כלומר, אם אתם במקלטים - אתם מוגנים. לכן אני אומר, כל העם חזית, כל העורף חזית. במאבק הזה אנחנו מנצחים, אנחנו כותשים את האויב, ועוד ידינו נטויה".

נתניו הוסיף: "אבל אני מבקש מכם, אחיי ואחיותיי, אזרחי ישראל - כנסו למרחבים המוגנים. לא להיות שאננים, לא להיות אדישים. אתם שומעים את ההתרעה הראשונה - ישר למרחב המוגן, ובעזרת השם, נשמור כולנו על נפשותינו״.