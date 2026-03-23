אתר ההנצחה "סולם יעקב" - צילום: אברהם הלל אתר ההנצחה "סולם יעקב" | צילום: צילום: אברהם הלל 10 10 0:00 / 1:02 אתר ההנצחה "סולם יעקב" ( צילום: אברהם הלל )

סמוך לחוות גיבורי דוד ולכפר הערבי דומא, נחנך בימים אלו אתר הנצחה מיוחד במינו לזכרו של סמ"ר יעקב הלל ז"ל, לוחם סיירת גולני שנפל בלבנון בי"ד בתשרי תשפ"ה - ערב חג הסוכות. בן עשרים ואחת בנופלו.

האתר, שנבנה בעמלו ואהבתו של אחיו אברהם, כולל בוסתן, פרגולה, דק, ספסלים, פינת מדורה ומצפה הצופה על נוף מרהיב. ושיאו של המקום הוא בור המים לטבילה - שנקרא בשם "סולם יעקב", שדלתו עוטרה בברזל מעוצב עם ענבים ועלי גפן.

אתר ההנצחה "סולם יעקב" ( צילום: אברהם הלל )

אתר ההנצחה "סולם יעקב" ( צילום: אברהם הלל )

יעקב הלל נולד בירושלים בט' באב תשס"ג לאביו רבי חיים הלל ואמו רבקה מילכה. הוא נקרא על שם זקנו, הגאון המקובל רבי יעקב משה הלל. הגר"י הלל, יליד מומבאי למשפחה בגדאדית מפוארת, הקים בירושלים את ישיבת המקובלים "חברת אהבת שלום" על שם חבורת המקובלים של הרש"ש רבי שלום שרעבי, והוציא לאור מאות כרכים של כתבי יד קבליים עתיקים. הנכד גדל והתחנך בירושלים. בגיל ארבע עשרה הצטרף למסגרת חקלאית לנוער חרדי בסמוך למצפה יריחו חוות "לכתחילה" בראשות ידידי הרב פרידמן, שם גילה את אהבתו לאדמה ולארץ, ולאחר מכן עבר לחוות "ורד הגליל" הצופה אל הכינרת. הוא בחר להתגייס לסיירת גולני. שירת כנגביסט, נשא מקלע כבד, וביקש תמיד לקחת על עצמו יותר מחלקו. מפרוץ המלחמה לקח יעקב חלק פעיל בלחימה, תחילה ביישובי הנגב המערבי, ובהמשך בלחימה הקרקעית ברצועת עזה. סיפור מבהיל העיד אחד המפקדים וסיפר שלפני כל כניסה למבנה לא מטוהר, התעקש ואמר: "לך יש אישה וילדים, תן לי להיכנס ראשון".

אתר ההנצחה "סולם יעקב" ( צילום: אברהם הלל )

אתר ההנצחה "סולם יעקב" ( צילום: אברהם הלל )

אתר ההנצחה "סולם יעקב" ( צילום: אברהם הלל )

יעקב רכש טבעת נישואין לב"ג מיכל, אך החליט לדחות את ההצעת הנישואין עד תום המלחמה. "לא יהיה נכון לעשות זאת כשאני נכנס ויוצא משדה הקרב", נימק.

ערב הכניסה ללבנון נשאל אם הוא חושש. ענה: "אני לא מפחד. אני עושה מה שצריך ומה שנכון בשביל עם ישראל, ואם אפול אני אסתכל מלמעלה ואהיה גאה".

כשבועיים לאחר מכן, בכפר הלבנוני עייתא א-שעב, נפל בקרב. לצידו נפלו ארבעה לוחמים נוספים מסיירת גולני.

אביו רבי חיים ספד לו: "יעקב היה איש אמת. ליעקב הייתה אהבת אדם, הוא כיבד כל אדם באשר הוא. קידש שם שמיים, הקפיד על הפנימיות ועל החיצוניות - כיפה גדולה, ציציות, בכל מצב. תמיד עשה זאת בענווה".

לצערי טרם זכיתי לבקר בבור "סולם יעקב", אולם נאמר לי שהוא פתוח לקהל המטיילים המבקשים לטבול ב"מים קדושים" להיטהר ולהחיש הגאולה (כדברי הזוה"ק).

קהל המטיילים מתבקש לשמור על הניקיון, והוראות הבטיחות והביטחוניות.

יהי זכרו ברוך.

אתר ההנצחה "סולם יעקב" ( צילום: אברהם הלל )

אתר ההנצחה "סולם יעקב" ( צילום: אברהם הלל )

אתר ההנצחה "סולם יעקב" ( צילום: אברהם הלל )

אתר ההנצחה "סולם יעקב" ( צילום: אברהם הלל )

בסמוך לבור המים "סולם יעקב" נמצא אחד המקומות המרתקים ביותר במדבר השומרון - מצוקי ואדי רשאש, המזוהה כאתר שילוחו של השעיר לעזאזל בתקופת משכן שילה.

מובא בברייתא במסכת יומא (סז ע"ב) שמצוות שילוח השעיר לא הייתה נוהגת רק בבית המקדש בירושלים, אלא גם "לרבות נוב וגבעון, שילה ובית עולמים." רש"י מפרש: "עזאזל - הוא הר עז וקשה, צוק גבוה, שנאמר 'ארץ גזרה' - חתוכה".

אך היכן היה הצוק של תקופת שילה?

הרב מאיר קוזניץ עסק בשאלה זו בכתב העת "תחומין" (כרך י') וסבר כי מקום זריקת השעיר בתקופת שילה היה מקום מדברי קרוב למשכן והצביע על נחל מכמש.

לעומתו חוקרים כמו אלינסון וטיקטין הצביעו על מצוקי ואדי רשאש כמועמד המתאים ביותר: מדבר, צוק תלול, ומרחק ריאלי להליכה ביום אחד.

זכיתי מספר פעמים לבקר ולסייר בנחל המופלא שכולל בתוכו קניון עמוק עם סדרת מפלים, שהגבוה בהם כשלושים מטרים.

בדבר מיקומו המדויק של המקום ממנו הושלך השעיר, הצביע ידידי מו"ד שניר מנחם על מצוק בגובה כמאתיים מטרים - ושעיר שנזרק ממנו היה צונח כ-250 מטרים מה שממחיש לנו את דברי חז"ל על השעיר שגופו היה מתרסק במורד ההר עד שנעשה איברים איברים.

בזמנו חקרתי את הנושא במקביל למיקומו של צוק עזעאל בתקופת בית המקדש בירושלים שפרסמתי בספרי "המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל חלק א' (יפה נוף פלדהים תשפ"ו), ושמעתי מידידי חוקר ארץ ישראל חזקי בצלאל כי ייתכן שאף דוד המלך הזכיר את המקום ברמז בפסוק בתהילים 'לֹא הַמֵּתִים יְהַלְלוּ יָ-הּ וְלֹא כָל יֹרְדֵי דוּמָה' (קטו יז) - הכוונה לכפר דומא השוכן ממש לצד הצוק שאליו הושלך השעיר.

לפי הצעה זו, 'יורדי דומה' - הם היורדים לצוק שלמרגלות הכפר.

