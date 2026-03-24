כיכר השבת
טרגדיה קורעת לב

עצרה בצד הכביש - ונפגעה מהרסיס: נוריאל דובין הי"ד היא הצעירה שנהרגה הערב בצפון

נוריאל דובין, בת 27 ממושב מרגליות, היא הצעירה שנהרגה הערב  מפגיעת רקטה ששוגרה מלבנון סמוך לקיבוץ איילת השחר שבעמק החולה | שני בני אדם נוספים נפצעו באורח קל כתוצאה מהפגיעה | דובין הייתה ככל הנראה במכונית כשנשמעה האזעקה במקום, היא יצאה מהרכב, כפי שמנחה פיקוד העורף, נשכבה בשול הכביש ואז אירעה נפילה בסמוך לה

הזירה הקשה בצפון (צילום: מד"א)

הותר לפרסום: נוריאל דובין, בת 27 ממושב מרגליות, היא הצעירה שנהרגה הערב (שלישי) מפגיעת רקטה ששוגרה מלבנון סמוך לקיבוץ איילת השחר שבעמק החולה. שני בני אדם נוספים נפצעו באורח קל כתוצאה מהפגיעה.

בהודעת המועצה המקומית נכתב כי דובין הייתה בת היישוב בני יהודה שבגולן ובשנים האחרונות התגוררה במרגליות. היא עבדה כמדריכת נוער ומטפחת בגן ביישוב עד לאחרונה, ושירתה כלוחמת במילואים.

על פי תחקיר ראשוני, דובין הייתה ככל הנראה במכונית כשנשמעה האזעקה במקום. היא יצאה מהרכב, כפי שמנחה פיקוד העורף, נשכבה בשול הכביש ואז אירעה נפילה בסמוך לה.

צוותי מד"א שהגיעו לזירת פגיעת הרקטה מצאו אותה ללא סימני חיים כשהיא סובלת מחבלה רב מערכתית קשה וקבעו את מותה במקום.

הפרמדיק אורן נאמן סיפר: "הגענו לזירה קשה. בתעלה בצד הדרך הבחנו באישה מחוסרת הכרה עם פציעות קשות מרסיסים וחבלה רב מערכתית. ביצענו בדיקות רפואיות, היא היא הייתה ללא סימני חיים ונאלצנו לקבוע את מותה במקום".

3
חייבים להתגבר בלימוד התורה!!! במיוחד בבין הזמנים
יוס
2
😭ה ינחמנו עיח🫶💪💪
Bar
1
ברוך דיין האמת ה' ישמור אבל באמת לא הבנתי את ההוראה הזאת הרי בא נחשוב: פגיעה ישירה- שום דבר לא עוזר רסיס-מה הסיכוי שיפגע דווקא במכונית נוסעת יותר מאשר עומד/עומדת בצד. מה תגיד האוטו מתלקח אבל שוב זה איזו שהיא הגנה על הראש ראינו בסרטון במועצה איזורית גזר שלא עשה חור ומה הסיכוי שבדיוק יגרום להתלקחות?
שלמה
מה אתה לא מבין .בישיבה ברכב אתה די מוגבה [נגיד עד קרוב למטר ].בשכיבה ,אתה בגובה אפס ס"מ עד עשרה 15 סנטימטר .ואם זה בתעלה ,אתה יורד עוד מרווח נמוך יותר .כשהקב"ה רוצה שתפגע ,לא יעזור כלום .אבל במצב רגיל הסיכוי הרבה יותר גדול להצלה .עכ"פ בדרך הטבע שהקב" ה טבע .
שיא

