הותר לפרסום: נוריאל דובין, בת 27 ממושב מרגליות, היא הצעירה שנהרגה הערב (שלישי) מפגיעת רקטה ששוגרה מלבנון סמוך לקיבוץ איילת השחר שבעמק החולה. שני בני אדם נוספים נפצעו באורח קל כתוצאה מהפגיעה.

בהודעת המועצה המקומית נכתב כי דובין הייתה בת היישוב בני יהודה שבגולן ובשנים האחרונות התגוררה במרגליות. היא עבדה כמדריכת נוער ומטפחת בגן ביישוב עד לאחרונה, ושירתה כלוחמת במילואים.

על פי תחקיר ראשוני, דובין הייתה ככל הנראה במכונית כשנשמעה האזעקה במקום. היא יצאה מהרכב, כפי שמנחה פיקוד העורף, נשכבה בשול הכביש ואז אירעה נפילה בסמוך לה.

צוותי מד"א שהגיעו לזירת פגיעת הרקטה מצאו אותה ללא סימני חיים כשהיא סובלת מחבלה רב מערכתית קשה וקבעו את מותה במקום.

הפרמדיק אורן נאמן סיפר: "הגענו לזירה קשה. בתעלה בצד הדרך הבחנו באישה מחוסרת הכרה עם פציעות קשות מרסיסים וחבלה רב מערכתית. ביצענו בדיקות רפואיות, היא היא הייתה ללא סימני חיים ונאלצנו לקבוע את מותה במקום".