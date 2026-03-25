כיכר השבת
מותו נקבע בביתו

טרגדיה בקריית גת: פעוט בן שנה לא התעורר משנתו

פעוט בן שנה אותר הבוקר ללא הכרה על-ידי בני משפחתו בביתו בקריית גת, לאחר שלא התעורר משנתו | כוחות ההצלה נאלצו לקבוע את מותו של הפעוט בביתו, למגינת לב המשפחה (חדשות)

(צילום: דוברות איחוד הצלה)

פעוט בן שנה אותר הבוקר (רביעי) ללא רוח חיים על-ידי בני משפחתו בביתו בקריית גת.

בני המשפחה איתרו את הפעוט במיטתו כשהוא ללא הכרה, לאחר שלא התעורר משנתו, ומיהרו להזעיק את כוחות ההצלה.

הכוחות, נאלצו לקבוע את מותו של הפעוט בביתו, למגינת לב המשפחה.

יענקי וינברג חובש וסגן ראש סניף קריית גת ועקיבא פדואל חובש באיחוד הצלה מסרו: "כשהגענו לביתו עקב דיווח שהתקבל מבני המשפחה כי התינוק אותר הבוקר במיטתו ללא הכרה נמסר לנו כי הוא לא התעורר מהשינה. למרבה הצער נאלצו לקבוע את מותו. עקב אופי האירוע פעלו במקום גם צוותי חוס"ן - היחידה לעזרה ראשונה נפשית של איחוד הצלה".

אווווווף נמאס מהמקרים הרעים האלה
צדיק המסיכות

