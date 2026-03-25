הוגש כתב אישום

רק בן 14 ומואשם בריגול לאיראן תמורת 1,170 דולר בלבד | כל הפרטים

פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד נער כבן 14 מאזור המרכז, בגין מגע עם סוכן חוץ, מסירת ידיעה לאויב, הדחה בחקירה ועוד, לאחר שביצע משימות בתשלום עבור גורמים עוינים, למרות שחשד שמדובר בגורמים איראניים (חדשות)

מעצר | אילוסטרציה (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי לנוער בתל אביב כתב אישום נגד נער כבן 14 מאזור המרכז, בגין מגע עם סוכן חוץ, מסירת ידיעה לאויב, הדחה בחקירה ועוד, לאחר שביצע משימות בתשלום עבור גורמים עוינים, שעה שחשד שמדובר בגורמים איראניים.

מכתב האישום שהוגש ע"י עו"ד לבנת מלמד מפרקליטות מחוז ת"א, עולה כי באפריל 2025 פנה הקטין לאיש קשר בקבוצת טלגרם במענה להודעה לגבי עבודה בה התעניין, והשניים סיכמו כי הקטין יבצע משימות בתמורה לתשלום במטבעות קריפטוגרפיים שיועברו לארנק דיגיטלי.

בין יתר המשימות, ביצע הקטין, עבור איש הקשר והסוכנים האחרים:

  • ריסוס כתובות גרפיטי "אנחנו מחויבים לברית" במספר אזורים ברחבי תל אביב ועל גבי רכבים.
  • צילום סרטונים של מספר דקות ברחובות הסמוכים לבית החולים איכילוב ושכונות ברמת גן.
  • צילום סרטון של קו הרקיע של ת"א, ובו תיאור מיקום בניין הקריה.
  • בנוסף, הוא התבקש לשכור דירה בסמוך לקריה בתל אביב, בתגובה שלח הקטין תמונה של דירה להשכרה ושוחח עם מספר בעלי דירות באזור מגוריו שהתאימו לדרישה.
  • הקטין התבקש לרסס על ביתו של שר החוץ, גדעון סער, כתובת גרפיטי: "אנחנו נוקמים בתורו! ילדי רוחאללה", ולהכין סרטון המתעד התנהלותו של שר החוץ. הקטין מסר כי לא יכול לעשות זאת מכיוון שהוא בלימודים, ושיוכל לבצע את המשימה בחופש.

במהלך התקופה, ולבקשת הגורמים העוינים, פתח הקטין ארבעה ארנקים דיגיטליים אליהם העבירו אנשי הקשר למעלה מ-1,170 דולר בסך הכל, כתמורה לביצוע המשימות. 

לאחר שנחקר במסגרת תיק זה, ניסה הקטין לגרום לחברו לכיתה לשקר בחקירתו ולומר בכזב שהוא זה שהעביר לו את רוב סכומי הכסף שנתפסו בארנקים הדיגיטליים שלו.

1
אם מדובר בילד בן 14 קשה להאשים אותו, זה קורה בגלל הטכנולוגיה הדיגיטלית. הרי הכל מול מחשב וקלידים. בגלל הקלות והתמימות הרבה דברים קורים. צריך להפסיק לאכוף עבירות דיגיטליות חוץ מרצח וסמים.
צדיק המסיכות
1
תקדים מסוכן.איך אפשר להעניש בגיל הזה? האם ישב במאסר??
נועה

