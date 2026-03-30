נשיא המדינה יצחק הרצוג יצא במתקפה חריפה נגד הפשיעה הלאומנית, במכתב תגובה ששלח לארגון שייצג למעלה מ-3,000 חברי קהילות יהודיות מרחבי העולם שפנו אליו בנושא.

חברי הקהילות דרשו מהנשיא לפעול נגד האלימות המבוצעת לדבריהם על ידי "קיצונים יהודים" ביהודה ושומרון. ״הטרור, המוות וההרס שמבצעים קיצונים יהודים-ישראלים כלפי פלסטינים חפים מפשע ברחבי הגדה המערבית הם מעשי תועבה", כתבו החותמים על המכתב. הם הוסיפו כי ״אין מדובר רק בחרפה מוסרית, אלא באיום אסטרטגי על עתידה של מדינת ישראל״.

"אני מבקש להודות לכם על מכתבכם ועל פנייתכם בנושא תופעת האלימות החמורה מצד גורמים קיצוניים המתרחשת ביהודה ושומרון", כתב הרצוג במכתב התגובה. הוא הוסיף כי "בתורת ישראל נצטווינו על קדושת החיים. הפגיעה בערכים אלו היא פגיעה ביסודות שעליהם בנינו את מדינתנו, וביסודות העתיקים המנחים את עמנו".

"מדובר בעבירות חמורות הפוגעות בחפים מפשע, מערערות את שלטון החוק, ומכתימות את דמותה המוסרית של מדינת ישראל, כלפי פנים וכלפי חוץ גם יחד", הבהיר הנשיא.

"בשבועות האחרונים שוחחתי עם נציגי הממשלה, הביטחון והאכיפה, ודרשתי כי יפעילו את מלוא הכלים העומדים לרשותם כדי לעצור את הפורעים ולמגר תופעות פסולות אלו ללא דיחוי. מדינת חוק אינה יכולה להשלים עם גילויי אלימות ופורענות", סיכם הנשיא, והוסיף: "היו סמוכים ובטוחים שאני פועל כמיטב יכולתי ומחויב למטרה זו".