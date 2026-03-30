כיכר השבת
מתקפה חריפה

"טרור כלפי פלסטינים חפים מפשע": הרצוג מגיב לפנייה מיהודי העולם

נשיא המדינה יצחק הרצוג יצא במתקפה חריפה נגד הפשיעה הלאומנית, במכתב תגובה ששלח לפנייה של חברי קהילות יהודיות מרחבי העולם | ״הטרור שמבצעים קיצונים יהודים-ישראלים כלפי פלסטינים חפים מפשע ברחבי הגדה המערבית הם מעשי תועבה", כתבו החותמים על המכתב (בארץ)

יצא במתקפה חריפה נגד הפשיעה הלאומנית, במכתב תגובה ששלח לארגון שייצג למעלה מ-3,000 חברי קהילות יהודיות מרחבי העולם שפנו אליו בנושא.

חברי הקהילות דרשו מהנשיא לפעול נגד האלימות המבוצעת לדבריהם על ידי "קיצונים יהודים" ביהודה ושומרון. ״הטרור, המוות וההרס שמבצעים קיצונים יהודים-ישראלים כלפי פלסטינים חפים מפשע ברחבי הגדה המערבית הם מעשי תועבה", כתבו החותמים על המכתב. הם הוסיפו כי ״אין מדובר רק בחרפה מוסרית, אלא באיום אסטרטגי על עתידה של מדינת ישראל״.

"אני מבקש להודות לכם על מכתבכם ועל פנייתכם בנושא תופעת האלימות החמורה מצד גורמים קיצוניים המתרחשת ביהודה ושומרון", כתב הרצוג במכתב התגובה. הוא הוסיף כי "בתורת ישראל נצטווינו על קדושת החיים. הפגיעה בערכים אלו היא פגיעה ביסודות שעליהם בנינו את מדינתנו, וביסודות העתיקים המנחים את עמנו".

"מדובר בעבירות חמורות הפוגעות בחפים מפשע, מערערות את שלטון החוק, ומכתימות את דמותה המוסרית של מדינת ישראל, כלפי פנים וכלפי חוץ גם יחד", הבהיר הנשיא.

"בשבועות האחרונים שוחחתי עם נציגי הממשלה, הביטחון והאכיפה, ודרשתי כי יפעילו את מלוא הכלים העומדים לרשותם כדי לעצור את הפורעים ולמגר תופעות פסולות אלו ללא דיחוי. מדינת חוק אינה יכולה להשלים עם גילויי אלימות ופורענות", סיכם הנשיא, והוסיף: "היו סמוכים ובטוחים שאני פועל כמיטב יכולתי ומחויב למטרה זו".

8
גועל נפש הנשיא הזה
אריק
7
היה אידיוט ונשאר כזה.
מישהו
6
תומך טרור תביא לביבי חנינה ותתפטר
נתי
5
מהרסייך ומחריבייך
ידיד ישן
4
כמה נכון מה שאמר עליו הנשיא טראמפ. He’s full of crap בתרגום חופשי זה הוא מלא בחרה(קקה) ולא כמו שהתקשורת ה״עדינה״ בארץ תרגמה חרטטן
פתאום הוא יודע לפעול הלוזר הזה
3
על איזו "קדושת חיים" אתה מדבר??????????????????? שיהודים נרצחים ונטבחים ברחבי הארץ בכלל ובכבישי יו"ש בפרט ואין פוצה פה ומצפצף???? חבל תלך כמו חבר שלך קודמך בתפקיד לכפר קאסם להשתתף באירוע לזכר ה"קורבנות" אולי ה(ערבי)ם יתחברו איתך.... תהנה...
משה
2
כבר טראמפ אמר עליו , חרפה . וזה נכון .
גאון גדול
1
מבוז'י הרצוג אין באמת ציפיה הבעיה זה החכמים מרחוק שיושבים להם קהילות יהודיות בחו"ל ומדברים על טרור יהודי באו לארץ תראו מה זה טרור ערבי לפני שאתם מדברים על המילה טרור הם יושבים בחו"ל והורסים את מדינת ישראל עם המכתב שהם שולחים האיום האסטרטגי היחיד זה שהם שולחים מכתב כזה. המכתב הזה נותן לגיטמציה לשונ
קארין כץ

