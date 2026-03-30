כיכר השבת
"מימון של משתמטים"

תוך יממה: היועמ"שית הקפיאה מאות מיליוני שקלים שאושרו לחינוך החרדי

היועמ"שית גלי בהרב מיארה הודיעה על ביטול התקציב של מאות מיליוני שקלים שאושר אמש באמצעות תרגיל של הקואליציה במליאת הכנסת | ההודעה כללה גם פירוט של צעדים כלכליים ואזרחיים נגד חרדים חייבי גיוס (בארץ)

היועמ"שית עם יועצה עו"ד חגי הרוש

היועמ"שית גלי בהרב מיארה הודיעה על ביטול התקציב של מאות מיליוני שקלים שאושר באמצעות תרגיל של הקואליציה במליאת הכנסת.

כזכור, הכנסת אישרה אמש באופן סופי את תקציב המדינה לשנת 2026. רגע השיא בהצבעות נרשם כאשר הקואליציה העלתה הסתייגויות נגד התקציב (לרוב ההסתייגויות מועלות רק על ידי האופוזיציה), הסתייגויות שבהן הוצע לאשר תקציבים בסך 790 מיליון שקל לתקציב החינוך החרדי. באופוזיציה לא הבינו את התרגיל של הקואליציה והצביעו בעד, כך שהתקציב עבר ברוב של 109 בעד, ללא מתנגדים.

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה הגישה בתגובה היום לבית המשפט הודעה על העתירות העוסקות בגיוסם של חרדים, בה הנחתה שלא ייעשה שימוש בכספים שהעבירה הקואליציה ל"מימון עקיף של משתמטים", לדבריה.

ההודעה כללה גם פירוט של צעדים כלכליים ואזרחיים נגד חרדים חייבי גיוס.

בין הצעדים שמפורטים בהודעתה: הטבות כלכליות ואזרחיות שיישללו מחייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם מול הצבא, ואינם מחייבים חקיקה, כמו הנחה בנסיעה בתחבורה ציבורית, השתתפות במכרזי "דירה בהנחה" ו-"מחיר מטרה", סבסוד מעונות יום והנחה בארנונה.

מאחורי התרגיל שנערך אתמול עמדו ראשי ש"ס ו'דגל התורה', אריה דרעי ומשה גפני, בשיתוף פעולה עם ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר סמוטריץ'. ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב בזעם לאחר התרגיל וכתב כי "מדובר בחבורת גנבים עלובה ומנותקת מהעם, שבוזזת את אזרחי ישראל בזמן שהם במקלטים".

10
צפוי..ימין לא יודע לשלוט...השמאל הוא השליט דרך בתי המשפט
תמחה את זכר עמלק
9
ביבי שולט על הטייסים בשמי אירן. השמאל שולט על המדינה.
יעקב
ברור
8
שמענו שלפיד והשמאל העבירו מיליארדים לערבים בזמנו
לא תחנם
להם מותר כי השמאל שולט בבתי המשפט
פשוט
7
חח כל כך צפוי. העיקר הח"כים יכולים לנופף ב"הישג"
פנחס
לסגור עם השמאל ולקבל הכלללללללל
ברור
6
איזה נקצית קטנונית
5
זה שהיא עדיין בתפקידה זה הכשלון הגדול ביותר של הממשלה הזה
יעקב
4
למי היא הודיע?????? אולי לעיתונאים שהיא עובדת איתם. נראה לכם שהיא יכולה לעשות משהו עם זה. היא יכולה לעשות טיירה עם ההודעה שלה.
משה
3
עד מתי רשעים יעלוזו?!
נח
2
לכל התוקפים: רגע, אז מי שבוחר לא להתגייס לטובת המדינה ולגרום למילואיניק לטחון יותר ולא להיות עם המשפחה בחגים גם יקבל כסף מאותה מדינה?
שי
1
ההקפאה שלה בטלה ומבוטלת כעפר הארץ. רוב מוחלט של 109 חברי כנסת. מי היא שתבטל החלטה גורפת כזו של הכנסת.
הרב יאיר

