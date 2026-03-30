היועמ"שית גלי בהרב מיארה הודיעה על ביטול התקציב של מאות מיליוני שקלים שאושר באמצעות תרגיל של הקואליציה במליאת הכנסת.

כזכור, הכנסת אישרה אמש באופן סופי את תקציב המדינה לשנת 2026. רגע השיא בהצבעות נרשם כאשר הקואליציה העלתה הסתייגויות נגד התקציב (לרוב ההסתייגויות מועלות רק על ידי האופוזיציה), הסתייגויות שבהן הוצע לאשר תקציבים בסך 790 מיליון שקל לתקציב החינוך החרדי. באופוזיציה לא הבינו את התרגיל של הקואליציה והצביעו בעד, כך שהתקציב עבר ברוב של 109 בעד, ללא מתנגדים.

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה הגישה בתגובה היום לבית המשפט הודעה על העתירות העוסקות בגיוסם של חרדים, בה הנחתה שלא ייעשה שימוש בכספים שהעבירה הקואליציה ל"מימון עקיף של משתמטים", לדבריה.

ההודעה כללה גם פירוט של צעדים כלכליים ואזרחיים נגד חרדים חייבי גיוס.

בין הצעדים שמפורטים בהודעתה: הטבות כלכליות ואזרחיות שיישללו מחייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם מול הצבא, ואינם מחייבים חקיקה, כמו הנחה בנסיעה בתחבורה ציבורית, השתתפות במכרזי "דירה בהנחה" ו-"מחיר מטרה", סבסוד מעונות יום והנחה בארנונה.

מאחורי התרגיל שנערך אתמול עמדו ראשי ש"ס ו'דגל התורה', אריה דרעי ומשה גפני, בשיתוף פעולה עם ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר סמוטריץ'. ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב בזעם לאחר התרגיל וכתב כי "מדובר בחבורת גנבים עלובה ומנותקת מהעם, שבוזזת את אזרחי ישראל בזמן שהם במקלטים".