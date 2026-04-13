בין הזמנים רווי סכנות: בחורי ישיבה נאבדו ביער שוויץ - כך הם חולצו | צפו

שמונה בחורי ישיבה בגילאי 16–18 נקלעו למצוקה במהלך טיול ביער שוויץ הסמוך לטבריה | לאחר פעולות החילוץ, פונו הנערים בבטחה באמצעות טרקטורון שטח

שמונה בחורי ישיבה בגילאי 16–18 נקלעו למצוקה במהלך טיול ביער שוויץ הסמוך לטבריה, לאחר שאיבדו את דרכם בשטח ונזקקו לסיוע.

צוותי הרפואה של איחוד הצלה שהוזעקו למקום העניקו להם טיפול רפואי ראשוני בשטח, ובמקביל פעלו לחילוצם מהאזור. לאחר פעולות החילוץ, פונו הנערים בבטחה באמצעות טרקטורון שטח של הארגון.

מצבם של כלל המטיילים הוגדר קל, והם לא נזקקו לפינוי להמשך טיפול בבית החולים.

מוקדם יותר פורסם כי כוחות חילוץ פועלים בשעות האחרונות בשני אירועים מורכבים אחרים באזור צפון ים המלח, לאחר שמטיילים נקלעו למצוקה במסלולים מאתגרים.

בנחל תמרים נתקעו שלושה גולשי צוקים בראש מפל בגובה של כ-72 מטר. השלושה נתקלו בתקלה טכנית לאחר שחבל נתקע, ומאז נותק עמם הקשר בשל בעיות קליטה באזור.

במקביל, הוזעקו כוחות הצלה לאירוע נוסף בנחל דרגה, שם דווח על שבעה מטיילים שאיבדו את דרכם.

