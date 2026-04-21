בטקס מרגש שנערך הבוקר (שלישי) באנדרטה המרכזית ביהוד-מונוסון, לקח חלק ח"כ אורי מקלב, יו"ר סיעת יהדות התורה שהגיע לחלוק כבוד לדודו, סמל אורי מקלב הי"ד, גיבור שחרור העיר והחייל הראשון שנפל בקרבות על יהוד.

הלוחם שלא ויתר על קוצו של יו"ד סיפורו של אורי הי"ד, בנם של רבקה ודוד מקלב ז"ל (ממשפחת מקלב הידועה ששכלה בנים בפרעות תרפ"ט), הוא סיפור של מסירות נפש כפולה. עוד בצעירותו בפתח תקווה בלט בכישרונותיו וביראת השמיים שלו, כאשר מוריו ניבאו לו עתיד מזהיר בזכות חיבוריו התורניים המעמיקים. גם כשיצא אל המערכה בחורף תש"ח, נשאר אורי דבוק במצוות. חבריו ליחידה סיפרו בערגה כיצד הקפיד על כשרות המטבח גם בתנאי שטח קשים, וכיצד צעד מרחקים עצומים ברגליו רק כדי להימנע מחילול שבת בעת שירותו.

ח"כ אורי מקלב בטקס

לאחר שנטל חלק בכיבוש יפו, יצא אורי הי"ד בראש קבוצתו לכיבוש הכפר 'יהודיה' (יהוד של היום) שאיים על פתח תקווה. בעודו מחפה במקלע "ברן" על חבריו כדי להבטיח את פריצת הדרך, נפגע אורי ונהרג במקום. הוא היה הראשון שנפל על אדמת העיר שזכתה לאחר מכן לשם יהוד.

חבר הכנסת אורי מקלב, שזכה להיקרא על שמו של דודו, מציין לאורך כל שנותיו בשליחות הציבורית כי דמותו של הדוד היא המצפן שלו למחויבות ומסירות למען הכלל.

לאחר הטקס, בו השתתף ראש העיר אמנון סעד ואישי ציבור נוספים, הודה ח"כ מקלב לראש העיר על הנצחת דודו ואמר: "חז"ל לימדו אותנו את חשיבות הכרת הטוב. העיר יהוד מוקירה טובה לדודו ז"ל וזהו מסר חי לדורות הבאים. מי שזוכר את העבר - יש לו עתיד".

בנימה אישית הוסיף חבר הכנסת: "אני מנסה לדמיין את אורי ז"ל מגיע לכאן היום ורואה את פריחת העיר, את הבנייה בדיוק כאן, במקום שבו נשפך דמו. אין לי ספק שהיה מאושר לראות שהקרבתו הניבה פירות של בניין וצמיחה".

ראש העיר, אמנון סעד, חתם את המעמד: "הקשר של משפחת מקלב ליהוד הוא קשר דמים עמוק. העיר גאה להנציח את זכרו של אורי הי"ד, שהפך לאחד מסמלי הגבורה שלנו".