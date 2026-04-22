ככה חוגגים עצמאות? עשרות ילדים פונו לבית החולים בגלל ספריי שלג

עשרות ילדים נפגעו מתרסיסי "שלג" ופונו לבית החולים וולפסון לצד מבוגרים שפונו במצב של שכרות, כתוצאה מחגיגות יום העצמאות | כלל המטופלים שוחררו לבתיהם (בארץ)

תרסיס שלג (צילום: Miriam Alster/Flash90)

מאת תחילת יום העצמאות אמש (שלישי) ועד הבוקר טופלו במרכז הרפואי וולפסון עשרות פצועים במלר"ד המבוגרים ובמיון הילדים.

במיון הילדים של מרכז רפואי וולפסון התקבלו כ-60 ילדים שסבלו מגירוי ופגיעות בעיניים בעקבות שימוש בתרסיסי "שלג".

מבית החולים נמסר כי הילדים טופלו במקום על ידי הצוותים הרפואיים, עברו שטיפות עיניים ובדיקות נדרשות, ושוחררו לבתיהם לאחר קבלת טיפול והנחיות להמשך מעקב.

במקביל, במיון המבוגרים של המרכז הרפואי וולפסון טופלו במהלך הלילה כ-5–6 מטופלים במצב של שכרות, אשר קיבלו טיפול והשגחה עד להתייצבות מצבם ושוחררו גם הם לבתיהם.

במרכז הרפואי וולפסון מדגישים כי הצוותים המקצועיים במיון המבוגרים ובמיון הילדים פעלו במהירות, במקצועיות ובמסירות לאורך כל הלילה, והעניקו טיפול איכותי ויעיל לכלל הפונים.

עוד מזכירים בוולפסון לציבור לנהוג באחריות במהלך החגיגות, להימנע משימוש לא זהיר בתרסיסים העלולים לגרום לפגיעות עיניים, ולהקפיד על צריכת אלכוהול מבוקרת.

יום העצמאותספריי שלג

