בשיעורו השבועי התייחס מזכה הרבים הפוסק הגאון הרב יגאל כהן, ראש מוסדות "יביע אומר" וחבר מועצת הרבנות הראשית, לרצח המזעזע בפתח תקווה של ימנו בנימין זלקה ז"ל, בן ה-21.

כזכור, זלקה ביק מחבורת צעירים בערב יום העצמאות שלא ירססו ספריי שלג בחנות הפיצה בה עבד, ואלו ארבו לו לאחר שסיים את העבודה, ביצעו בו לינץ' עד שנדקר ונפל מתבוסס בדמו.

"לצערנו הרב", אמר הרב יגאל כהן בשיעורו בפתח תקווה, "נרצח בדם קר יהודי פה בפתח תקווה, ילד, בחור צעיר, שכל חטאו ופשעו זה שהוא סך הכל העיר להם כנראה על איזה עניין שהם התיזו ספריי שלג... איזה חטא גדול הוא עשה, שהוא העיר להם הערה, וכנראה הם נטרו לו טינה ובאו שמה, ומה שהבנתי עכשיו פה שבסרטונים מראים שזה עשרה בחורים גיבורים, 10 על 1, כן? כשאני הייתי ילד, היה גם מריבות, היה בשכונה חמולות, אבל היינו 1 על 1, לא 10 על 1. אתה גבר, אתה גיבור גדול, אתה חזק גדול, בוא 1 על 1, למה אתה בא 10 על 1? היום אפילו לריב לא יודעים, באים 10 על 1, והוא מוציא סכין...

"אתם מתעוררים לזה בעקבות רצח, אני מתעורר לזה כבר שנים. מה זה, איזה מערכת חינוך יש פה בכלל? איזה מערכת חינוך יש פה? יש פה חינוך? חינוך למה? בואו תלמדו אותי, תלמדו אותי איזה חינוך. "לא תרצח", מלמדים אותם? הרי אסור להזכיר את זה עד עתה. "לא תגנוב", מלמדים אותם?

"למה ילד, אתה יכול להסביר לי, למה ילד הולך עם סכין? אז הוא חתך לו ברגל - ובמקרה הוא חתך לו את העורק הראשי. מה זה הטמטום הזה? בשביל מה הוא צריך סכין? מה אתה מחזיק סכין? למה הגענו למצב שילד צריך להחזיק סכין?

"זה תערובת של כמה דברים. זה מערכת חינוך קלוקלת שניתנה ביד אנשים זדונים ורשעים, שאין להם טיפה יראת שמיים. תקשיבו טוב, אברהם אבינו אמר, 'אם אין יראת השם במקום, והרגוני'".