רגעי הגניבה המצולמים - צילום: דוברות המשטרה רגעי הגניבה המצולמים | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:33

שבוע בלבד לאחר שנעצר "על חם" בתוך רכב גנוב, הוגש אתמול כתב אישום חמור נגד קטין בן 15, שניהל על פי החשד רשת קטנה של פריצות וגניבות כלי רכב באזור ירושלים.

המעצר הדרמטי, שהתרחש בשבוע שעבר והונצח במצלמות הגוף של השוטרים ובמצלמות האבטחה, חשף את הקלות הבלתי נסבלת שבה פועלים גנבי הרכב, אך גם את העירנות והנחישות של שוטרי מחוז ירושלים שהצליחו לשים יד על החשוד דקות ספורות לאחר ביצוע המעשה. האירוע שהוביל לתפיסתו של הנער החל עם קבלת דיווח בהול במוקד המשטרה אודות רכב פרטי מסוג טויוטה שנגנב באותו הרגע באזור ירושלים. שוטרי מחוז ירושלים, שהיו פרוסים בכוחות מוגברים כחלק מפעילות יזומה נגד עבריינות רכוש, הוזעקו לזירה והחלו בביצוע סריקות מהירות וממוקדות בנתיבי המילוט האפשריים. תוך זמן קצר, זיהו השוטרים את הרכב הגנוב כשהוא נמצא בתנועה, וביצעו חסימה מהירה שהביאה לעצירת הרכב וללכידתו של החשוד בתוך תא הנהג, רגע לפני שהספיק להימלט לכיוון השטחים.

רגעי גניבת הרכב ( צילום: דוברות המשטרה )

רגעי גניבת הרכב ( צילום: דוברות המשטרה )

בתיעוד שהופץ על ידי דוברות המשטרה, ניתן לראות תחילה את מצלמות האבטחה המתעדות את החשוד כשהוא צועד באופן מעורר חשד ברחוב ומחזיק בידו תיק קטן, ככל הנראה כלי הפריצה, בעוד פניו מטושטשות בשל היותו קטין. בהמשך הסרטון, המצלמה מתעדת את הרכב הגנוב נוסע בכביש, ולאחר מכן עובר התיעוד למצלמת הגוף של השוטרת שהשתתפה במעצר.

בסרטון נשמעת השוטרת כשהיא רצה לעבר הרכב החסום, פותחת את הדלת בנחישות ומייד צועקת לעבר החשוד: "צא מהרכב! זוז! יאלה הרם ידיים!".

השוטרים משכו את החשוד אל מחוץ למושב הנהג, השכיבו אותו על הקרקע וכבלו אותו באזיקים, בעוד ברקע נשמע מכשיר הקשר המשטרתי עם דיווחי התחנה המברכים את הכוחות: "כל הכבוד לכם, עבודה ממש יפה". מייד לאחר מכן, השוטרת מתעדת את פנים הרכב ומרימה ממושב הנוסע את מכשיר הטלפון הנייד והציוד ששימשו את החשוד.

החשוד הועבר לחקירה אינטנסיבית בתחנת הראל של מחוז ירושלים. במהלך החקירה המאומצת, ובשיתוף פעולה מקצועי עם חוקרי תחנת שפט, הצליחו החוקרים לקשור את הנער לשורה של אירועים פליליים נוספים.

מהממצאים עלה כי מעבר לרכב שבו נתפס, החשוד היה מעורב באופן ישיר בשני מקרי פריצה נוספים לכלי רכב ובניסיון גניבה של רכב נוסף, כולם התרחשו בגזרת תחנת שפט בבירה.

שיתוף הפעולה הבין-תחנתי אפשר לחוקרים לגבש תשתית ראייתית מוצקה ומלאה נגד הקטין בגין שלוש הפרשיות השונות. עם סיומה של החקירה וגיבוש הראיות, הגישה אתמול יחידת התביעות של מחוז ירושלים כתב אישום חמור נגד תושב השטחים, המייחס לו את מעשי הגניבה והפריצה.

במשטרה מדגישים כי המאבק בעברייני הרכוש הפוגעים בביטחון הציבור ובכלכלתו יימשך במלוא העוצמה, תוך הפעלת אמצעים גלויים וסמויים למיצוי הדין עם העבריינים.