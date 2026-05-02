חילופי גברי במשרד החשוב

הממשלה תאשר מחר: זה מי שימונה לתפקיד מנכ"ל משרד האוצר 

לאחר הודעתו של המנכ"ל הנוכחי על פרישתו מהתפקיד, הממשלה תאשר מחר את מינוי ישראל מלאכי למנכ״ל משרד האוצר | בין הממליצים: מנכ״לית משרד המשפטים לשעבר אמי פלמור (בארץ)

לאחר שבחודש שעבר הודיע המנכ"ל המכהן, אילן רום, על פרישתו מהתפקיד - לאחר שחוק התקציב אושר באופן סופי בכנסת, הממשלה תאשר מחר (ראשון) את מינויו של ישראל מלאכי לתפקיד מנכ"ל משרד האוצר.

המינוי מגיע בתקופה רגישה עבור משרד האוצר, כאשר הכלכלה הישראלית מתמודדת עם אתגרים כלכליים וביטחוניים משמעותיים. סמוטריץ' הדגיש כי בחר במלאכי מתוך רצון לשמור על יציבות ורציפות תפקודית במשרד, תוך הסתמכות על היכרותו העמוקה של מלאכי עם עבודת המשרד ועל ניסיונו הרב.

ישראל מלאכי (49) מביא עימו היכרות מעמיקה עם משרד האוצר על אגפיו השונים וניסיון עשיר בעבודת הממשלה, השלטון המקומי, המגזר השלישי, והממשקים שביניהם. למלאכי היכרות עמוקה עם תחומי הרגולציה, ועם תהליכים ממשלתיים ופרלמנטריים מורכבים.

בשלוש וחצי השנים האחרונות בתפקידו כמשנה למנכ"ל, שימש מלאכי יד ימינו של המנכ"ל והוביל מטעם משרד האוצר את הליכי שיקום יישובי העוטף בדרום ואת שיקום הצפון לאחר המלחמה. כמו כן, הוא הוביל את תחומי השלטון המקומי ועוד, בשיתוף פעולה עם גורמי המקצוע במשרד וביתר משרדי הממשלה.

בעברו כיהן ישראל מלאכי כגזבר המועצה האזורית מטה בנימין, וכחבר דירקטוריון בקק"ל וחבר ועדת הכספים בארגון. הניסיון המגוון שצבר בשלטון המקומי ובארגונים ציבוריים מעניק לו בסיס רחב להובלת משרד האוצר בתקופה מורכבת זו.

